पाकिस्तान में Dhurandhar का जबरदस्त क्रेज, बिलावल भुट्टो के सामने फिल्म के फैंस कर बैठे ऐसी हरकत, देख आ जाएगा मजा

Dhurandhar Trend In Pakistan: रणवीर सिंह की सुपरहिट फिल्म धुरंधर के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से काफी बयान आए हैं लेकिन अब पाकिस्तान में धुरंधर का क्रेज देखने के लिए मिला है. एक वीडियो सामने आया है.

By: Kavita  |  Published: December 18, 2025 11:06 AM IST

Dhurandhar Trend In Pakistan: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का क्रेज देशभर में देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म में एक ऐसे भारतीय जासूस की कहानी दिखाई गई है, जो पाकिस्तान में बैठे आतकियों के गढ़े में घुसकर उनकी बैंड जाता है. रणवीर सिंह ने फिल्म में भारतीय जासूस की भूमिका निभाई है और आदित्य धर ने इस फिल्म निर्देशन किया है. इस फिल्म का पाकिस्तान में काफी विरोध देखने के लिए मिला, लेकिन अब पाकिस्तान से ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पाकिस्तानियों पर धुरंधर का क्रेज साफ नजर आ रहा है. आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं.

पाकिस्तान में दिखा धुरंधर का क्रेज

पाकिस्तान में फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) पर भर-भरकर केस फाइल हो रहे हैं. इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी भारत की इस हिट फिल्म को जबरदस्त अंदाज में कोस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ और ही नजर आ रहा है. ये वीडियो एक फंक्शन का है, जिसमें बिलावल भुट्टो स्टेज पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उनके आसपास उनके करीबी लोग बैठे हुए हैं. इस फंक्शन में धुरंधर का क्रेज देखने के लिए मिलता है. इस फंक्शन में धुरंधर के एक हिट गाने पर सभी लोग डांस करते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि फिल्म में अक्षय खन्ना की एंट्री पर जिस म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया था वही गाना पाकिस्तान के इस वीडियो में बज रहा है और उसकी धुन पर सभी लोग थिरक रहे हैं. बता दें कि धुरंधर का ये गाना बहरीन के एक रैपर का है, जिसे फिल्म में इस्तेमाल किया गया है. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है.

देखें वीडियो

फिल्म ने की ताबड़तोड़ कमाई

बता दें कि फिल्म धुरंधर को रणवीर सिंह के अलावा, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, संजय दत्त जैसे कई बड़े सेलेब्स शामिल हैं, जिनकी एक्टिंग लोगों को बेहद पसंद आई. इस फिल्म को रिलीज हुए 12 दिन हो गए हैं और इतने दिनों में फिल्म की कमाई आसमान छू रही है. ये फिल्म 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने 12 दिनों में 411 करोड़ की धांसू कमाई की है और इस वीकेंड से पहले ही ये फिल्म 450 करोड़ रुपये के आंकड़े के पार कर लेगी. कहा ये भी जा रहा है कि अगर वीकेंड की कमाई में एक बार फिर उछाल आता है तो ये कमाई 500 करोड़ के क्लब में इसी हफ्ते एंट्री ले लेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
