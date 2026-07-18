डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की है. दोनों मूवीज ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है. 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत की पहली फ्रेंजाइजी फिल्म बन गई है. इस फिल्म के सक्सेस के बाद लोग आदित्य धर के अगले प्रोजेक्ट पर निगाहें लगाए बैठे हैं. इसी बीच असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए आदित्य धर के अगले प्रोजेक्ट की तरफ इशारा किया है. दरअसल, असम के सीएम ने एक फेसबुक लाइव के दौरान असम के हीरो लचित बोरफुकन (Lachit Borphukan) पर फिल्म बनाने के लिए आदित्य धर से अपील की है. आइए जानते हैं कि लचित बोरफुकन कौन थे.
सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक यूजर ने अपने पोस्ट में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के फेसबुक लाइव के बारे बात की है. इसमें सीएम असम के हीरो लचित बोरफुकन पर बायोपिक बनाने की बात कर रहे हैं. उन्होंने डायरेक्टर आदित्य धर से असम के हीरो पर फिल्म बनाने की अपील की है. इसके साथ पोस्ट में दावा किया गया है कि असम के सीएम और आदित्य धर अगस्त में फिल्म को लेकर बातचीत करने के लिए मिलेंगे. असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा फेसबुक लाइव सेशन के दौरान बताया कि उन्होंने डायेक्टर आदित्य धर से फोन पर बात की है. ये बातचीत महान अहोम योद्धा लचित बोरफुकन की जिंदगी पर बेस्ड एक बड़े बजट की पैन इंडिया फिल्म के प्रस्ताव को लेकर हुई. सीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए अगस्त में आदित्य धर से मुलाकात की उम्मीद है. इस मूवी का उद्देश्य देश के लोगों तक अहोम योद्धा लचित बोरफुकन की जिंदगी और उनकी विरासत को पहुंचाना है. ये फिल्म असम के हीरो को देश के हीरो के तौर पर लोगों के सामने लाना चाहती है.
Tale of two Chief Ministers
Himanta Biswa Sharma - Dhurandhar to talk to director of Dhurandhar to make a movie on Assam’s Dhurandhar
Speaking during a Facebook Live session on Thursday, Chief Minister Himanta Biswa Sarma said he recently spoke to *Dhurandhar* director Aditya… https://t.co/xlNoEdZf5R pic.twitter.com/uQqlC1pdP0
— Comman Man (@CommanMan777589) July 17, 2026
लचित बोरफुकन के बारे में बात करें तो वह असम के सबसे महान सैन्य कमांडरों से एक रहे हैं. अहोम साम्राज्य की सेना के कमांडर के तौर पर लचित बोरफुकन ने 1671 में सरायघाट की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी. लचित बोरफुकन ने मुगलों के खिलाफ अपनी सेना को जीत दिलाई और असम में मुगलों के विस्तार को रोका. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.