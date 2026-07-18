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Dhurandhar के बाद एक और धमाका करने के लिए तैयार हैं आदित्य धर, इस रियल लाइफ हीरो पर बनाएंगे फिल्म?

Aditya Dhar Next Movie: डायरेक्टर आदित्य धर ने 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' से खूब तारीफें बटोरी हैं. अब वह रियल लाइफ हीरो की बायोपिक बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 18, 2026 4:30 PM IST
Dhurandhar के बाद एक और धमाका करने के लिए तैयार हैं आदित्य धर, इस रियल लाइफ हीरो पर बनाएंगे फिल्म?

आदित्य धर की फिल्म के लिए फैंस एक्साइटेड हैं.

डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की है. दोनों मूवीज ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है. 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत की पहली फ्रेंजाइजी फिल्म बन गई है. इस फिल्म के सक्सेस के बाद लोग आदित्य धर के अगले प्रोजेक्ट पर निगाहें लगाए बैठे हैं. इसी बीच असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए आदित्य धर के अगले प्रोजेक्ट की तरफ इशारा किया है. दरअसल, असम के सीएम ने एक फेसबुक लाइव के दौरान असम के हीरो लचित बोरफुकन (Lachit Borphukan) पर फिल्म बनाने के लिए आदित्य धर से अपील की है. आइए जानते हैं कि लचित बोरफुकन कौन थे.

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असम के सीएम ने आदित्य धर से की फिल्म बनाने की अपील

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक यूजर ने अपने पोस्ट में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के फेसबुक लाइव के बारे बात की है. इसमें सीएम असम के हीरो लचित बोरफुकन पर बायोपिक बनाने की बात कर रहे हैं. उन्होंने डायरेक्टर आदित्य धर से असम के हीरो पर फिल्म बनाने की अपील की है. इसके साथ पोस्ट में दावा किया गया है कि असम के सीएम और आदित्य धर अगस्त में फिल्म को लेकर बातचीत करने के लिए मिलेंगे. असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा फेसबुक लाइव सेशन के दौरान बताया कि उन्होंने डायेक्टर आदित्य धर से फोन पर बात की है. ये बातचीत महान अहोम योद्धा लचित बोरफुकन की जिंदगी पर बेस्ड एक बड़े बजट की पैन इंडिया फिल्म के प्रस्ताव को लेकर हुई. सीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए अगस्त में आदित्य धर से मुलाकात की उम्मीद है. इस मूवी का उद्देश्य देश के लोगों तक अहोम योद्धा लचित बोरफुकन की जिंदगी और उनकी विरासत को पहुंचाना है. ये फिल्म असम के हीरो को देश के हीरो के तौर पर लोगों के सामने लाना चाहती है.

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कौन थे लचित बोरफुकन?

लचित बोरफुकन के बारे में बात करें तो वह असम के सबसे महान सैन्य कमांडरों से एक रहे हैं. अहोम साम्राज्य की सेना के कमांडर के तौर पर लचित बोरफुकन ने 1671 में सरायघाट की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी. लचित बोरफुकन ने मुगलों के खिलाफ अपनी सेना को जीत दिलाई और असम में मुगलों के विस्तार को रोका. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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