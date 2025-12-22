Dhurandhar: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त की फिल्म इन दिनों खूब धमाल मचा रही है, फिल्म ने बॉक्सऑफिस रूपयों की बारिश कर दी है, लोग इस फिल्म को खूब प्यार दे रहे हैं, बॉलीवुडलाइफ से खास बातचीत में राकेश बेदी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. आइए जानते हैं, वो क्या हैं?

Dhurandhar Exclusive: बॉलीवुड के हैंडसम हंक रणवीर सिंह को 'एनर्जी' का बॉम्ब कहा जाता है, हर कोई जानता है, कि रणवीर की बैटरी हमेशा चार्ज रहती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कि शूटिंग के दौरान सेट पर जब घंटों काम चलता है, तब वहां रणवीर खुद को किस तरह से मैनेज करते होंगे? इसपर फिल्म में जमाल जमीली का किरदार निभाने वाले एक्टर राकेश बेदी ने कई खुलासे किए उन्होंने रणवीर सिंह, आर माधवन और संजय दत्त पर कई चौंकाने वाली और दिलचस्प बातें बताई हैं.

राकेश बेदी के खुलासे ने धुमाया दिमाग

बॉलीवुडलाइफ के साथ खास बातचीत में राकेश बेदी ने रणवीर सिंह को लेकर एक अलग ही नजरिया पेश किया. उन्होंने बताया कि रणवीर की एनर्जी केवल बेहतरीन एक्टिंग और शानदार डांस तक सीमित नहीं है. जबकि वो कॉन्संट्रेशन और इंटेंसिटी से भरे हैं. उन्होंने खुलासा किया कि सेट पर रणवीर काफी कॉन्संट्रेशन और इंटेंसिटी से भरे होते हैं. वो अपनी एनर्जी को बिना वजह बेकार नहीं करते, बल्कि उसे सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करते हैं.

रणवीर की ये है खासियत

राकेश बेदी ने बताया कि रणवीर सिंह अपनी एनर्जी को सीन की डिमांड के हिसाब से ढालते हैं. उन्होंने बताया सीन अगर ज्यादा ड्रामेटिक या इमोशनल होता है, तो वह खुद को पहले उसके हिसाब से सोचते हैं फिर उसी के हिसाब से उसमें खुद को ढालते हैं, और पूरी एनर्जी के साथ उसी इंटेंसिटी के साथ उस किरदार को पर्दे पर भी उतारते हैं. उन्होंने कहा कि रणवीर सिर्फ खुद को ही एनर्जेटिक नहीं रहते, बल्कि उनका प्रयास रहता है, कि सेट पर मौजूद हर इंसान भी उसी वाइब और एनर्जी के साथ काम को करे.

आर माधवन-संजय दत्त पर ये क्या बोल गए राकेश?

राकेश बेदी ने कहा कि एक गंभीर सीन के लिए केवल एक्टर का सीरियस होना काफी नहीं है, बल्कि सेट पर मौजूद हर शख्स की रिस्पॉन्सबिलीटी होती है, कि वो वैसा ही माहौल बनाए रखे जैसा सीन की जरूरत है. इस बीच जब आर माधवन का जिक्र छिड़ा तो राकेश ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि उनकी एक्टिंग और व्यवहार दोनों ही शानदार है. उन्होंने कहा कि माधवन एक शानदार अभिनेता हैं, उनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है, यही वजह है, जो उन्हें औरों से जुदा बनाता हैं. उन्होंने कहा कि सेट पर उनका व्यवहार बेहद प्रोफेशनल और शानदार रहता है.

संजय दत्त के साथ उनके रिश्ते पर कही ये बात

वहीं, जब ये बात बॉलीवुड के 'संजू बाबा' यानी संजय दत्त की ओल मुड़ी तो, राकेश बेदी की आंखों में एक पुरानी दोस्ती की झलक नजर आई. उन्होंने कहा कि संजय दत्त के साथ उनकी दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी है. वो न केवल एक बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि दिल से साफ इंसान भी हैं.'

एक सच्चे कलाकार की पहचान

राकेश बेदी के इन खुलासों से यह साफ हो गया है, कि रणवीर सिंह का 'सतरंगी' अंदाज केवल दिखावा नहीं है, बल्कि उनकी कला के प्रति एक हार्ड कमेटमेंट है. वहीं, माधवन और संजय दत्त जैसे सितारों के साथ उनके अनुभव बताते हैं, कि पुराने और नए दौर के कलाकारों के बीच आपसी सम्मान आज भी कायम है. बहरहाल, चाहे वह रणवीर की 'ओवरचार्ज्ड बैटरी' हो या संजय दत्त का 'याराना', राकेश बेदी की इन बातों ने फैंस को अपने पसंदीदा सितारों के बारे में कुछ नया जानने का मौका दिया है.

