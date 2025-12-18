Shah Rukh Khan का FA9LA वर्जन, 'रहमान डकैत' बन मचाई धूम, वायरल वीडियो की ये है सच्चाई...

Shah Rukh Khan Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें शाहरुख खान को फिल्म 'धुरंधर' के सुपरहिट गाने 'FA9LA' पर डांस करते हुए दिखाया गया है. जिसको लेकर फैंस का दिमाग चकरा रहा है. आइए जानते हैं वीडियो की क्या सच्चाई है?

Shah Rukh Khan Video: फिल्म 'धुरंधर' बॉलीवुड में हर एक दिन नए-नए रिकॉर्ड बना रही है, तो वहीं फिल्म में रहमान डकैत का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना पर फिल्माया गया सॉन्ग FA9LA सबका फेवरेट बन गया है, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड के 'किंग खान' यानी शाहरुख खान डांस करते नजर आ रहे हैं. पहली नजर में वीडियो एकदम रियल लगता है, कि लोग धोखा खा जाएं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही निकलकर सामने आती है. आइए जानते हैं, वो क्या है?

दरअसल, यह रियल सा दिखने वाला वीडियो AI से बनाया गया है, जिसमें अक्षय के चेहरे पर शाहरुख खान का एडिट किया गया है. गाना फिल्म 'धुरंधर' का है, जिसमें अक्षय खन्ना 'रहमान डकैत' के किरदार में अपनी दमदार एंट्री से पहले ही इंटरनेट पर छा चुके हैं. अब उसी गाने पर बना यह AI वीडियो सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है.

हालांकि, अक्षय खन्ना के फैंस भी पीछे नहीं रहे. कई यूजर्स ने साफ कहा कि 'रहमान डकैत' जैसे किरदार के लिए एक अभिनेता चाहिए था, न कि एक सुपरस्टार. किसी ने लिखा, 'शाहरुख खान और अक्षय खन्ना की कोई बराबरी नहीं हैं, SRK हीरो हैं, तो वहीं अक्षय खन्ना एक एक्टर.' तो इसपर एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'इस गाने में अक्षय खन्ना को शाहरुख खान भी टक्कर नहीं दे सकते.'

सोशल मीडिया पर फैंस के इस रिएक्शन को लेकर 'धुरंधर' के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का भी बयान सामने आया है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो बहस छिड़ी हैं, उसका अक्षय खन्ना पर कोई खास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अक्षय बेहद मेहनती और अपने काम में पूरी तरह से डूबकर करने वाले हैं, बिना ये सोचे कि उनके अभिनय को लोग कितना पसंद कर रहे हैं.

मुकेश छाबड़ा ने अक्षय के काम करने के तरीके की तारीफ करते हुए बताया कि वह स्क्रिप्ट को कई बार पढ़ते हैं, पूरी तैयारी के साथ सेट पर आते हैं, और यही मेहनत पर्दे पर जादू बनकर दिखती है. बता दें, फिल्म में रणवीर सिंह, आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे सितारे भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म को आदित्य धर ने लिखा और डायरेक्शन किया है.

फिलहाल, शाहरुख खान का यह AI अवतार इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन दर्शकों की नजर में 'रहमान डकैत' के लिए असली FA9LA अब भी अक्षय खन्ना ही हैं.

