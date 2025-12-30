Dhurandhar में 'हमजा' के पैंट में हाथ डालने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत', फिर रणवीर सिंह ने...

ENG हिन्दी
Naseem Mughal On Scene With Ranveer Singh: फिल्म 'धुरंधर' में 'लुल्ली डकैत' का किरदार निभाने वाले एक्टर नसीम मुगल ने रणवीर सिंह के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बताया है. आइए जानते हैं किा उन्होंने क्या कहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 30, 2025 7:07 PM IST

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) करीब एक महीने से लगातार चर्चा में बनी हुई है. दरअसल, इस फिल्म का ऐसा क्रेज बना हुआ है कि हर तरफ इसकी बातें हो रही हैं. फिल्म में नजर आने वाले स्टार्स इंटरव्यू के दौरान अपने अनुभव बता रहे हैं. अब फिल्म 'धुरंधर' में 'लुल्ली डकैत' का किरदार करने वाले एक्टर नसीम मुगल (Naseem Mughal) ने एक इंटरव्यू के दौरान अपना एक्सपीरियंस बताया है. उन्होंने फिल्म के लीड स्टार रणवीर सिंह के किरदार 'हमजा' के साथ पैंट में हाथ डालने वाले सीन पर बात की है. नसीम मुगल ने बताया है कि वह उस कैसा फील कर रहे थे.

फिल्म 'धुरंधर' का सीन पढ़ने से घबरा गए थे नसीम मुगल

फिल्म 'धुरंधर' में दिखाया जाता है कि नसीम मुगल का किरदार लुल्ली डैकत एक सीन में रणवीर सिंह के किरदार हमजा के पैंट में हाथ डालता है और उनका शोषण करता है. इस सीन को लेकर नसीम मुगल ने 'फिल्मीज्ञान' के साथ बात करते हुए बताया, 'उस सीन का वो पल सच में चौंकाने वाला था. जब पहली बार मुझे उस सीन के बारे में बताया गया तो मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा और मैंने मना कर दिया. मैं उस सीन को पढ़ने के बाद घबरा गया था. सच तो ये है कि मैं रणवीर सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं. मेरे मन में हमेशा ये खयाल आता रहा है कि वो इतने बड़े स्टार हैं, मैं उनके सामने ये सीन कैसे कर पाऊंगा. फिर रणवीर सर ने मुझे बलाया और बात की.'

नसीम मुगल ने सीन को लेकर कही ये बात

नसीम मुगल ने अपने सीन पर बात करते हुए कहा, 'पहले टेक में जो किरदार कामुक और क्रूर होना चाहिए था, वो कुछ ज्यादा ही क्रूर हो गया था. इसलिए हमने दूसरे टेक में इसे थोड़ा कम कर दिया. मुझे यहां काम के लिए जो तारीफ मिल रही है वो सब धुरंधर की टीम की वजह से है. मैं अपनी जिंदगी में पिछले 13 साल से इस पल का इंतजार कर रहा था और आखिरकार ये कब आएगा.' बताते चलें कि आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' ने भारत में 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है. ये फिल्म रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

