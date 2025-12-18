ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'अरे वो तो मेरा फेवरेट है...' Dhurandhar में रहमान डाकू को देखकर Sunita Ahuja ने कहा कुछ ऐ...

'अरे वो तो मेरा फेवरेट है...' Dhurandhar में रहमान डाकू को देखकर Sunita Ahuja ने कहा कुछ ऐसा, बन गई Govinda की मजाक

Sunita Ahuja reacts on Dhurandhar Success: हाल ही में फिल्म धुरंधर को लेकर बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता अहूजा ने एक बड़ा बयान दे दिया है. मीडिया से बात करते हुए सुनीता ने कुछ ऐसा कहा है जिसक वजह से गोविंदा की मजाक बन रही है.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 18, 2025 7:35 AM IST

'अरे वो तो मेरा फेवरेट है...' Dhurandhar में रहमान डाकू को देखकर Sunita Ahuja ने कहा कुछ ऐसा, बन गई Govinda की मजाक

अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और दानिश पंडोर (Danish Pandor) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) इस समय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. हाल ये है कि फैंस के साथ साथ बॉलीवुड सितारों पर भी इस फिल्म का खुमार चढ़ चुका है. बॉलीवुड के कई सितारे अब तक सोश मीडिया पर रणवीर सिंह की फिल्म की तारीफ कर चुके हैं. हाल ही में प्रीति जिंटा ने फिल्म धुरंधर की जमाने के सामने तारीफ की थी. इस लिस्ट में अब एक नाम और जुड़ गया है. यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता अहूजा की... जिन्होंने जमाने के सामने धुरंधर की खूब तारीफ की है. इस दौरान सुनीता अहूजा कुछ ऐसा बोल बैठीं जिसकी वजह से लोगों ने गोविंदा की मजाक बनानी शुरू कर दी. बीते दिन ही सुनीता अहूजा को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था. इस दौरान सुनीता अहूजा अपने कुत्ते के साथ मीडिया से बात करती दिखीं.

Also Read
Dhurandhar की आंधी में उड़ी अगस्त्य नंदा की Ikkis! मेकर्स ने रातों-रात बदला रिलीज का फैसला, अब कब आएगी पर्दे पर ये फिल्म?

सुनीता अहूजा ने धुरंधर के लिए कही ये बात

मीडिया ने सुनीता अहूजा से पूछा कि क्या उन्होंने अब तक फिल्म धुरंधर देखी है. इसके जवाब में सुनीता अहूजा ने कहा, यार धुरंधर कितनी जबरदस्त फिल्म थी. अक्षय खन्ना ने तो कमाल ही कर दिया है. ये फिल्म देखकर मुझे बहुत मजा आया. अक्षय खन्ना फिल्म में बहुत खूबसूत लग रहा है. क्या धांसू कमबैक किया है उसने... वो मेरा फेवरेट है. रणवीर सिंह भी मेरा फेवरेट है और अक्षय कुमार भी... सॉरी अक्षय खन्ना.... दोनों ने फिल्म में बढ़िया काम किया है. इस दौरान सुनीता अहूजा का कुत्ता मीडिया को निहारता दिखा. ऐसे में सुनीता अहूजा ने मीडिया को बताया कि उनका कुत्ता बीते जन्म में सुपरस्टार था.

Also Read
आदित्य धर ने कहां बनाया था पाकिस्तान का ल्यारी इलाका? जिसपर राज करने के लिए रहमान डकैत ने खेला था खूनी खेल!

TRENDING NOW

गोविंदा की क्यों बन रही है मजाक

मीडिया के बात करते हुए सुनीता अहूजा ने अक्षय खन्ना को अक्षय कुमार बना दिया. यही वजह है जो लोग सुनीता अहूजा की सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं. लोग सुनीता अहूजा की मजाक बना रहे हैं. इसके अलावा लोगों ने गोविंदा को भी ताने कसने शुरू कर दिए हैं. लोग कह रहे हैं कि सुनीता अहूजा को अब गोविंदा से भी बात करनी चाहिए. अब समय आ गया है जब गोविंदा को भी अक्षय खन्ना की तरह कमबैक करना होगा. अब ये तो हर कोई जानता है कि फिल्म पार्टनर के बाद गोविंदा का बॉलीवुड करियर तो जैसे डूब ही गया. गोविंदा लंबे समय से एक हिट के लिए तरस रहे हैं. इंडस्ट्री में कोई भी गोविंदा को काम नहीं दे रहा है.

Also Read
Dhurandhar के सेट पर ऐसे पसीना बहाते थे Akshaye Khanna-Ranveer Singh, Danish Pandor ने बताया फिल्म को हिट करवाने का तगड़ा सीक्रेट Exclusive

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Dhurandhar Govinda Ranveer Singh Sunita Ahuja