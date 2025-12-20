ENG हिन्दी
Dhurandhar OTT Deal: 'पुष्पा 2' को पछाड़ 'धुरंधर' बनीं नेटफ्लिक्स पर बिकने वाली सबसे महंगी हिंदी फिल्म, कब होगी रिलीज?

Dhurandhar का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसे देखने के लिए बॉक्स ऑफिस पर लंबी कतारें लग रही हैं. इसी बीच फिल्म के मेकर्स को तगड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स पर बिकने वाली सबसे महंगी फिल्म बन गई है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 20, 2025 11:46 PM IST

Dhurandhar OTT Deal: देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जानें वाले डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की मोस्ट अवेटेड मल्टी स्टारर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) रिलीज के बाद से लगातार बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर ये स्पाई-थ्रिलर फिल्म सबसे कम समय में 500 करोड़ क्लब में एंट्री लेने वाली मूवी बन गई है. आदित्य धर की 'धुरंधर' (Dhurandhar OTT) एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है, वहीं अब इसने ओटीटी डील में भी रिकॉर्ड बना लिया है. खबरों के मुताबिक, रणवीर सिंह की इस मूवी के राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं, वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो इस डील के साथ यह नेटफ्लिक्स पर बिकने वाली सबसे ज्यादा महंगी हिंदी फिल्म बन चुकी हैं.

कितने में बिके Dhurandhar के राइट्स?

दरअसल, मूवी क्रिटिक रवि चौधरी ने यह दावा करते हुए पोस्ट शेयर किया है कि, नेटफ्लिक्स ने 'धुरंधर' (Dhurandhar) के ओटीटी (OTT) राइट्स को खरीद लिए हैं. साथ ही रवि चौधरी के पोस्ट में उसके प्राइस का भी खुलासा किया गया है. पोस्ट में बताया गया है कि, नेटफ्लिक्स ने 285 करोड़ रुपए में 'धुरंधर' के राइट्स खरीदे हैं और इसी के साथ यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर बिकने वाली सबसे महंगी हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है. बता दें कि, इसके पहले अर्जुन की 'पुष्पा 2' के नाम सबसे महंगी ओटीटी डील का खिताब था.

'पुष्पा 2' से कितने ज्यादा में बिके Dhurandhar के राइट्स?

मालूम हो कि, साल 2024 में साउथ सुपरस्टार अर्जुन की 'पुष्पा 2' रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. वहीं इसके मेकर्स ने नेटफ्लिक्स को फिल्म के राइट्स 275 करोड़ रुपए में बेचें थे. इससे साफ है कि, 'धुरंधर' के लिए नेटफ्लिक्स ने 'पुष्पा 2' से 10 करोड़ रुपए ज्यादा चुकाए हैं. इस लिहाज से अब 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी हिंदी फिल्म बन चुकी है. हालांकि, अभी तक इस खबर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है.

वहीं रवि चौधरी ने नेटफ्लिक्स के साथ 'धुरंधर' (Dhurandhar OTT) की डील की जानकारी को शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा, 'ये साफ तौर पर 'धुरंधर' की अभूतपूर्व डिमांड, प्रमोशन और ग्लोबल अपली को दिखाता है, जो सिनेमाघरों में पूरी तरह से रिलीज होने से पहले ही है. ऐसे में नेटफ्लिक्स का बड़ा दांव=कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है.'

OTT पर कब रिलीज होगी Dhurandhar

आपको बता दें कि, आदित्य धर की मल्टीस्टारर मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तभी से ये बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई कर रही हैं. वहीं अब यह ओटीटी पर भी दस्तक देने के लिए तैयार है. कई मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक 'धुरंधर' 16 जनवरी से 30 जनवर 2026 के बीच नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
