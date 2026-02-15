Dhurandhar: पैर पर मारी कुल्हाड़ी... अक्षय खन्ना नहीं बल्कि ये सुपरस्टार बनने वाला था रहमान डकैत? खुद बताया सच

ENG हिन्दी
  Dhurandhar: पैर पर मारी कुल्हाड़ी... अक्षय खन्ना नहीं बल्कि ये सुपरस्टार बनने वाला था रहमान डकैत? खु...

This Actor on getting offer of Akshaye Khanna Rahmaan Dakait Role: फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत बनकर अक्षय खन्ना ने धमाल मचा दिया था. इसी बीच खबर आ रही है कि बॉलीवुड के एक स्टार को भी रहमान डकैत का ये किरदार ऑफर किया गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 15, 2026 8:54 AM IST

Dhurandhar Nagarjuna reacts to getting the offer of Akshaye Khanna Rahmaan Dakait Role: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) को रिलीज हुए जमाना हो गया है. 5 दिसंबर को इस फिल्म को रिलीज किया गया था. इतना समय हो जाने के बाद भी धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है. लोगों के सिर पर अब भी हमजा और रहमान डकैत का भूत चढ़कर बोल रहा है. अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत बनकर धमाकेदार वापसी की है. अब भी रहमान डकैत की रील्स लोगों का मनोरंजन कर रही हैं. इसी बीच रहमान डकैत को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है. कुछ समय पहले ही दावा किया गया था कि अक्षय खन्ना ने पहले किसी और एक्टर को रहमान डकैत का किरदार ऑफर किया गया था. अब खुद इस एक्टर ने इस राज से पर्दा हटा दिया है. यहां हम बात कर रहे हैं साउथ सुपरस्टर नागार्जुन (Nagarjuna) की जिनका नम धुरंधर के साथ जोड़ा जा रहा है.

फिल्म 'धुरंधर' को लेकर नागार्जुन ने दिया बड़ा बयान

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के बारे में बात करते हुए नागार्जुन ने कहा, मुझे इस फिल्म का ऑफिर मिला था, ये खबर पूरी तरह से गलत है. काश ऐसा होता लेकिन सच यही है कि मुझे इस फिल्म का ऑफर नहीं मिला. धुरंधर एक शानदार फिल्म है. आदित्य धर की फिल्म का डायरेक्शन कमाल है. मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई. अब मुझे धुरंधर के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है. मैं धुरंधर की टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं. मुझे यकीन है कि दूसरा पार्ट भी ब्लॉकबस्टर साबित होगा.

रणबीर कपूर ने भी दिया है धुरंधर को लेकर बड़ा बयान

बता दें नागार्जुन के बयान से ठीक पहले रणबीर कपूर ने भी धुरंधर की तारीफ में पुल बांधे हैं. रणबीर कपूर फिल्म धुरंधर देख चुके हैं और उनको भी ये फिल्म काफी पसंद आई. रणबीर कपूर और नागार्जुन का ये बयान साफ करता है कि फैंस की तरह बॉलीवुड के लोगों को भी धुरंधर पसंद आ रही है. ऐसे में धुरंधर 2 के हिट होने के चांस बढ़ जाते हैं. लोग दूसरा पार्ट देखने के लिए सिनेमाघरों में खींचे चले जाएंगे.

धुरंधर ने चमकाई अक्षय खन्ना की किस्मत

अब ये तो हर कोई जानता है कि कैसे धुरंधर ने गुम हो चुके अक्षय खन्ना को लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया. आज अक्षय खन्ना का नाम बॉलीवुड के नामचीन सितारों की लिस्ट में शामिल हो गया है. तभी तो नागार्जुन ने दबी जबान में धुरंधर में काम न करने का अफसोस जता दिया है.

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है.
