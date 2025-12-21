ENG हिन्दी
'26/11 के हमले को...' Dhurandhar की आलोचना करके बुरा फंसे Hrithik Roshan, Ranveer Singh के इस कोस्टार ने कर दी बोलती बंद

Dhurandhar Ranveer Singh Akshaye Khanna costar responds to Hrithik Roshan: फिल्म धुरंधर का एक स्टार ऐसा है जिसने हाल ही में बॉलीवुड एक्ट ऋतिक रोशनकी अच्छे से क्लास लगा दी है. हाल ही में उन्होंने धुरंधर की कहानी पर कमेंट किया था.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 21, 2025 2:42 PM IST

'26/11 के हमले को...' Dhurandhar की आलोचना करके बुरा फंसे Hrithik Roshan, Ranveer Singh के इस कोस्टार ने कर दी बोलती बंद

किसी ने नहीं सोचा था कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) बॉक्स ऑफिस को साल खत्म करने से पहले ऐसे हिला डालेगी. जिस तरह से फिल्म 'धुरंधर' ताबड़तोड़ कमाई कर रही है उसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन फिल्म 'धुरंधर' की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं. फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज के बाद ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपना रिव्यू दिया था.ऋतिक रोशन ने फिल्म 'धुरंधर' के लिए लिखा था, मुझे ये फिल्म पसंद आई है लेकि कहानी में जिस तरह से देश की पॉलिटिक्स को दिखाया गया है वो मुझे ठीक नहीं लगा. ये बयान देने के बाद ऋतिक रोशन को बुरी तरह से ट्रोल किया गया था. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर' के एक स्टार ने ऋतिक रोशन को करारा जवाब दे डाला है. यहां हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह के कोस्टार दानिश पंडोर के बारे में जो कि इस समय लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं.

ऋतिक रोशन को मिला करारा जवाब

दानिश पंडोर ने ऋतिक रोशन के बयान के बारे में बात करते हुए कहा, वो इस फिल्म के बारे में क्या विचार रखते हैं ये उनकी व्यक्तिगत राय है. जरुरी नहीं है जो चीज सबको पसंद आ रही है वो आपको भी पसंद आए. इसका उल्टा भी हो सकता है. बात रही पॉलिटिक्स की तो ये सब रिसर्च वाले टॉपिक हैं. इतना तो तय है कि आप 26/11 को नजरअंदाज नहीं कर सकते. 26/11 अटैक सच में हुआ था. 26/11 के दौरान हैंडलर्स और आतंकवादियों की वॉइस नोट्स स्क्रीन पर दिखे थे. वो जो भी था रोंगटे खड़ेकर देने वाला था. ये घटनाएं इंसान को निराश कर सकती हैं कि आखिर उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है. वहां अंदर बहुत से बंधक थे. सब कुछ टीवी पर था.

दानिश पंडोर ने किया उस घटना का जिक्र

आगे दानिश ने कहा, हम नहीं बता सकते कि जो लोग अंदर थे उनके क्या हाल थे. जैसे ही उनके बारे में पता चला वॉइस नोट सुनाया गया वैसे ही सबके दिल दहल गए. सोचो अगर उस समय उन लोगों की जगह हम वहां होते तो हमारा क्या हाल होता. ऐसी सोच रखना जरुरी है. किसी का दर्द भी समझना जरुरी है. दानिश पंडोर ने ये बयान देकर ऋतिक रोशन को उस समय का हाल समझाने की कोशिश की है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. अब दानिश पंडोर का ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

