'वो जब नईम की बॉडी पड़ी होती है अस्पताल में...' जब Dhurandhar के इस सीन के साथ Danish Pandor ने की छेड़खानी Exclusive

Dhurandhar star Danish Pandor aka Uzair Baloch reacts on working with Aditya Dhar: हाल ही में बॉलीवुड स्टार दानिश पाडोर ने खुलासा किया है कि उनको आदित्य धर के साथ काम करके कैसा लगा. इस दौरान दानिश पाडोर फिल्म धुरंधर के एक सीन के बारे में बात करते नजर आए.

फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) बनाकर आदित्य धर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की ये फिल्म फैंस को खूब पसंद आ रही है. इस फिल्म ने तो अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की किस्मत भी चमका दी है. वहीं बॉलीवुड के जानेमाने एक्टर दानिश पंडोर (Danish Pandor) का काम भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. रातों रात दानिश पंडोर की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं हैं. हाल ही में बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए दानिश पंडोर ने बताया है कि फिल्म धुरंधर की शूटिंग के दौरान आदित्य धर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा. दानिश पंडोर ने खुलासा किया है कि किस तरह से आदित्य फिल्म की कास्ट के साथ एक एक सीन पर काम करते थे. दानिश पंडोर ने आदित्य के बारे में बात करते हुए कहा, आदित्य सर ने फिल्म की शूटिंग के दौरान पूरा स्पेस दे रखा था काम करने के लिए... आदित्य ने बोल रखा था कि जब भी आपको सीन को इंप्रोवाइज करने का मन करे तब आप उसे अपने हिसाब से ढ़ाल लो. अगर आदित्य धर को ठीक लगेगा तो वो उस सीन बदलने के लिए बोल देंगे. हमने बहुत सीन्स बदल डाले. आप बस किरदार से जुड़े रहो बाकी जो करना है करो. अगर आप फिल्म को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत से सीन्स के साथ बदलाव किए गए हैं.

दानिश पंडोर ने किया इस सीन का जिक्र

फिल्म 'धुरंधर' के बारे में बात करते हुए दानिश पंडोर ने एक सीन का भी जिक्र किया जिसे उन्होंने कैमरे के आगे खड़े होकर इंप्रोवाइज कर दिया था. दानिश पंडोर ने कहा, 'पहली बार जब नईम की बॉडी पड़ी होती है अस्पताल में... मैं और रहमान भाई जो भी बात बोल रहे हैं सीन में वो सभी इंप्रोवाइज्ड ही हैं. हम उस सिचुएशन में थे और हमें जो ठीक लगा वो बोला. इस दौरान दानिश पंडोर ने ये भी खुलासा किया है कि 22 दिसंबर को वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं.'

अपने जन्मदिन को लेकर दानिश पंडोर ने किया बड़ा खुलासा

इस खास मौके पर वो अपने फैंस को धन्यवाद बोलते नजर आए. दानिश पंडोर ने कहा, 'फिल्म धुरंधर हिट हो चुकी है. लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है. लोगों का ये प्यार ही मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट है. लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है. मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती. बस इंशाअल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे. मेरी बस यही दुआ है.'

