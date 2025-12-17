इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है Dhurandhar का क्रेज, उजैर बलूच के पीछे पागल हुई जनता Exclusive

Danish Pandor reacts how Pakistnai fans love for Dhurandhar: फिल्म 'धुरंधर' के उजैन बलूच इस समय हमजा की तरह सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. हाल ही में उजैन बलूच का किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश पंडोर ने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से उनको पाकिस्तान की जनता प्यार दे रह है.

अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) इस समय सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं. कमाई को देखकर लग रहा है कि जैसे फिल्म 'धुरंधर' फिलहाल तो नहीं रुकने वाली. इसी बीच पाकिस्तान में भी फिल्म 'धुरंधर' के नाम का डंका बजने लगा है, इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी फिल्म 'धुरंधर' को पसंद किया जा रहा है. ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि इस बात का खुलासा बॉलीवुड एक्टर दानिश पंडोर ने किया है. फिल्म में उजैर बलूच का किरदार निभाने वाले दानिश ने बताया है कि फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज के बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से भी उनको बहुत प्यार मिल रहा है. बॉलीवुड लाइफ हिंदी से बात करते हुए दानिश पंडोर ने बताया, धुरंधर रिलीज होने के बाद मेरी जिंदगी काफी बदल गई है. लोग बहुत प्यार दे रहे हैं. मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं. बहुत से मैसजेस आते हैं पाकिस्तान से भी कि उन लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई है.

दानिश पंडोर ने कहा फैंस को शुक्रिया

आग दानिश पंडोर ने कहा, लोगों के मैसेज देखकर मुझे बहुत खुशी होती है. कितनी अच्छी बात है कि लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं. आप पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं और लोग आपके किरदार को पसंद कर रहे हैं जो आपने निभाया है, उससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती. ये लोग ही हैं जो आपको बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं. फैंस ने हमें बना दिया है. धुरंधर इस बात का सबूत है. फिल्म 'धुरंधर' की कामयाबी ने दानिश पंडोर के उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. हालांकि दानिश पंडोर अब भी अपने फैंस को धन्यवाद बोलना नहीं भूल रहे हैं.

दानिश पंडोर ने निभाया है ये किरदार

फिल्म धुरंधर में दानिश पंडोर ने उजैर बलूच का किरदार निभाया है. पाकिस्तानी बलूच के लुक में दानिश पंडोर काफी पसंद किए जा रहे हैं. लोग दानिश पंडोर के धांसू अंदाज की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. यही वजह है ज लगातार दानिश पंडोर का लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अक्षय खन्ना के बाद अब दानिश पंडोर भी फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब दानिश पंडोर ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर रणवीर सिंह को धन्यवाद कहा था. अब दानिश पंडोर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं.

