Dhurandhar ने रातों रात कैसे बदली उजैर बलूच की जिंदगी, Danish Pandor ने तोड़ी चुप्पी Exclusive...

Danish Pandor reacts on changing life after Dhurandhar success: फिल्म 'धुरंधर' के उजैन बलूच का किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश पंडोर ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया है कि कैसे फिल्म के हिट होते ही उनकी जिंदगी बदल गई.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 18, 2025 10:44 AM IST

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) इस समय बॉक्स ऑफिस पर खूब गर्दा उड़ा रही है. इस फिल्म कमाई की कमाई को देखकर तो पूरा बॉलीवुड सकते में आ गया है. यही वजह है जो हाल ही में अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस की रिलीज डेट को आगे टाल दिया गया. अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और दानिश पंडोर (Danish Pandor) की ये फिल्म सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा रही है. फिल्म की सफलता देखकर दानिश पंडोर का दिल भी बागबाग हो गया है. हाल ही में दानिश पंडोर ने खुलासा किया है कि धुरंधर के हिट होते ही उनकी जिंदगी में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. दानिश पंडोर ने बताया कि कैसे फैंस उनकी परफॉर्मेंस देखकर रिएक्ट कर रहे हैं.

फिल्म धरंधर ने ऐसे बदली दानिश पंडोर की जिंदगी

फिल्म धुरंधर के बारे में बात करते हुए दानिश पंडोर ने कहा, ये एक खूबसूरत फीलिंग है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. लोग लगातार मेरे काम को पसंद कर रहे हैं. हमारी मेहनत रंग लाई है. हमने इस फिल्म पर बहुत मेहनत की थी. हमने ड़ेढ़ साल दिए हैं. आदित्य सर ने तो पांच साल दिए हैं. अब तो मुझे पाकिस्तान की तरफ से भी प्यार मिल रहा है. आपका किरदार लोगों को पसंद आ रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. मैंने अपने किरदार पर बहुत काम किया था. मैंने अपने किरदार की वॉक पर मेहनत की थी. आदित्य सर ने कहा था कि किरदार को बहुत सिंपल रखना है. पहले मुझे किरदार को समझने में एक दो दिन लगे... फिर मैं अपने किरदार में समाता चला गया. इसका नतीजा ये निकला कि लोग मेर किरदार को अब खूब प्यार दे रहे हैं.

अपने फैंस से ये कहना चाहते हैं दानिश पंडोर

आगे दानिश पंडोर ने कहा, मैं सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनको भी मेरा काम पसंद आ रहा है. मेरे जो भी फैंस मुझे मैसेज करते हैं मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं. इसके अलावा मेरा मन करता है कि अपने फैंस को एक टाइट हग दूं. बता दें फिल्म धुरंधर में दानिश पंडोर ने उजैर बलूच का किरदार निभाया है. उजैर बलूच के किरदार में दानिश पंडोर ने खुद को इतना ढ़ाल लिया है कि पोस्टर सामने आने के बाद फैंस उनको पहचान ही नहीं पाए थे. फिल्म में भी दानिश पंडोर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर सबका दिल जीत लिया है. हालांकि यहां भी दानिश पंडोर रणवीर सिंह की तारीफ करना नहीं भूलते. दानिश पंडोर का मानना है कि पूरी टीम की वजह से धुरंधर ने ये कमाल करके दिखाया है.

