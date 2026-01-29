ENG हिन्दी
  • वायरल हुईं Dhurandhar स्टार Ranveer Singh-Deepika Padukone की अनदेखी तस्वीरें, बेस्टफ्रेंड की शादी म...

वायरल हुईं Dhurandhar स्टार Ranveer Singh-Deepika Padukone की अनदेखी तस्वीरें, बेस्टफ्रेंड की शादी में जमाया था रंग

Dhurandhar Ranveer Singh Deepika Padukone Unseen Photos: सोशल मीडिया पर इस समय धुरंधर स्टार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों ने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के फैंस के बीच हंगामा मचा दिया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 29, 2026 11:50 AM IST

वायरल हुईं Dhurandhar स्टार Ranveer Singh-Deepika Padukone की अनदेखी तस्वीरें, बेस्टफ्रेंड की शादी में जमाया था रंग

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) इस समय सोशल मीडिया पर लगातार धमाल मचा रही है. बॉर्डर 2 रिलीज होने के बाद भी फिल्म धुरंधर की कमाई में कोई कमी नहीं आई है. अब भी ये फिल्म लगातार नोट छाप रही है. ऐसे में भला धुरंधर की कास्ट का खुश होना तो बनता है, इस लिस्ट में सबके पहला नाम रणवीर सिंह का आता है. जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर' के हिट होते ही रणवीर सिंह अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे. इस दौरान फिल्म 'धुरंधर' स्टार के साथ दीपिका पादुकोण और दुआ भी साथ थी. न्यूयॉर्क में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी मं रंग जमाया था. इस दौरान रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने शादी में खूब फोटोज क्लिक करवाए थे. हाल ये है कि अब भी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की अनदेखी तस्वीरें फैंस के सामने आ रही हैं. सोशल मीडिया पर इस समय रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की तस्वीरें फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं.

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने देसी अंदाज में लूटी महफिल

इन तस्वीरों में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पूरे देसी अंदाज में नजर आ रहे हैं. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को देखकर साफ पता चल रहा है कि उन्होंने अपने दोस्त की शादी में कितना डांस किया है. शादी में रणवीर सिंह सूटबूट में पहुंचे थे. वहीं दीपिका पादुकोण साड़ी पहनकर पोज देती नजर आई.

