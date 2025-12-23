Dhurandhar: कितने मर्डर किए... कैसे होती है कमाई...? ल्यारी के असली उजैर बलोच ने दिए सभी जवाब, देखें Video

Real Uzair Baloch Video: फिल्म 'धुरंधर' में दिखाए गया ल्यारी का गैंगस्टर उजैर बलोच काफी खरतनाक था. अब असली उजैर बलोच का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कई खुलासे करता नजर आ रहा है.

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) को लेकर चर्चा का बाजार लगातार गर्म है. इस फिल्म की बेहतरीन कहानी से लेकर स्टार्स की जबरदस्त एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है. फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने भारत में 600 करोड़ रुपये तो वर्ल्डवाइड 900 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म 'धुरंधर' की कहानी पाकिस्तानी के कराची शहर के ल्यारी बेस्ड है, जहां पर जमकर गैंगवॉर होता है. इसमें एक गैंगस्टर उजैर बलोच (Uzair Baloch) होता है जो काफी क्रूर होता है. फिल्म में उजैर बलोच का किरदार एक्टर दानिश पंडोर ने निभाया है. बताते चलें कि असली उजैर बलोच ने अपनी रियल लाइफ में कई लोगों को मर्डर किया था. इसी बीच ल्यारी के असली गैंगस्टर उजैर बलोच का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने से जुड़ी कई बातें बताता नजर आ रहा है.

उजैर बलोच ने मर्डर के सवाल पर दिया ये जवाब

उजैर बलोच ने 'आजटीवी' को दिए इंटरव्यू में खुद के बारे में काफी कुछ खुलासे किए जो चौंकाने वाले हैं. इस पुराने इंटरव्यू के दौरान उजैर बलोच से सवाल किया जाता हदै कि वह ल्यारी के डॉन हैं? इस पर उसने जवाब दिया था, 'नहीं, मैं पीपल्स पार्टी का कार्यकर्ता हूं. मैं ल्यारी के नौजवान, बुजुर्ग और बुजुर्ग माओं की खिदमत करने वाला हूं. मैं ल्यारी का डॉन नहीं हूं. मैं एक स्टूडेंट था और अब ल्यारी के खिदमत करने का नतीजा मुझे ये मिला है कि लोग कुछ भी कह सकते हैं. जिनको हम पसंद नहीं होते हैं तो हमारे खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं.' उजैर बलोच से सवाल किया गया कि उन्होंने आज तक कितने मर्डर किए. इस पर उसने कहा, 'मैंने एक चींटी भी नहीं मारी. मैंने आवाज के रोजगार को लेकर आवाज उठाई है, मैंने अस्पताल सही करवाए. अगर ये कत्ल है तो मैं इसमें भागीदार रहा हूं. अगर गरीब की मदद करने वाला कातिल कहा और डॉन कहा जाता है तो आप लोगों की मर्जी.'

उजैर बलोच ने बताया अपना सोर्स ऑफ इनकम

उजैर बलोच से पूछा गया कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इस पर उसने कहा, 'मैं ट्रांसपोर्टर हूं और मेरे पास बहुत जमीनें हैं. मेरा दुबई में भी कारोबार है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं पैदाइशी जमींदार हूं.' उजैर बलोच से कहा गया कि वो अमीर हैं तो उनके आसपास से लोग इतना गरीब क्यों हैं? इस पर उसने कहा, 'मेरा साथ चलो मैं दिखाता हूं कि आवाम मुझसे कितनी मुझसे कितनी मोहब्बत और मैंने कतिना उनके लिए किया है. मैं एक मस्जिद में ऐलान करूं तो लोग बाहर आ जाएंगे. मैं उनके साथ हर दुख-दर्ज बांटा हैं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

