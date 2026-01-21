Dhurandhar: वायरल हुआ रहमान डकैत की पत्नी का 20 सेकेंड का वीडियो, थम गई फैंस की सांसें...

Dhurandhar 2 Saumya Tandon Video:: फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), संजय दत्त (Sanjay Dutt) की किस्मत चमका दी है. हर कोई केवल फिल्म धुरंधर के बारे में ही बात कर रहा है. हाल ये है कि अब तो लोग धुरंधर के दूसरे पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म धुरंधर में धमाल मचा चुकी एक हसीना सोशल मीडिया पर छा गई है. यहां हम बात कर रहे हैं रहमान डकैत की पत्नी यानी सौम्या टंडन की जिनका 20 सेकेंड का एक वीडियो धमाल मचा रहा है. दरअसल बीती रात ही फिल्म धुरंधर की ये हसीना एले अवॉर्ड्स 2026 में धमाल मचाने पहुंची थीं. यहां पर रेड कारपेट पर सौम्या टंडन ने धमाकेदार एंट्री की. इस दौरान सौम्या टंडन व्हाइट कलर का खूबसूरत क्रॉप टॉप पहने दिखीं. वहीं इस टॉप के साथ सौम्या टंडन ने खूबसूरत स्कर्ट कैरी की थी. जैसे ही सौम्या टंडन ने रेड कारपेट पर अपने कदम रखे वैसे ही उनके फैंस और मीडिया के बीच हंगामा मच गया. सुबह होते होते सौम्या टंडन की ये वीडियो वायरल हो रही है.
फिल्म 'धुरंधर' के फैंस के बीच मचा हंगामा
अब ये तो हर कोई जाता है कि रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' ने सौम्या टंडन को रातों रात स्टार बना दिया है. एक महीने पहले की ही बात है जब सौम्या टंडन ने रहमान डकैत के मुंह पर तमाचा जड़कर बखेड़ा खड़ा कर दिया था. उस समय हर किसी ने सौम्या टंडन की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की थी. अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर से सौम्या टंडन के नाम का डंका बजने लग गया है. जब जब सौम्या टंडन कैमरे के आगे आती हैं तब तब उनके फैंस बौखला जाते हैं.
धुरंधर 2 में होगी विक्की कौशल की एंट्री
जल्द ही धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सौम्या टंडन की धुरंधर 2 में एंट्री होगी. अगर ऐसा हुआ तो रहमान डकैत के फैंस तो पागल हो जाएंगे. फिल्म के दूसरे पार्ट में रहमान डकैत के कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाएंगे. ऐसे में सौम्या टंडन को धुरंधर 2 में भी देखा जा सकता है. बता दें धुरंधर 2 में विक्की कौशल की भी एंट्री हो गई है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब धुरंधर 2 को लेकर ये खबर आई है. बताया जा रहा है कि धुरंधर 2 में विक्की कौशल मेजर विहान शेरगिल का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं.
