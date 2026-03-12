Dhurandhar 2 की रिलीज से बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने में जुटे मकर्स, 19 मार्च से पहले होगा बड़ा खेला

New Surprise before Release of Dhurandhar: फिल्म धुरंधर द रिवेंज के जरिए अक्षय खन्ना,रणवीर सिंह, आर माधवन और संजय दत्त वापसी करने वाले हैं. इसी बीच धुरंधर के पहले पार्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

New Surprise before Release of Dhurandhar: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है. इस फिल्म के जरिए संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और आर माधवन (R Madhavan) की तिकड़ी फिर से धमाल मचाने वाली है. धुरंधर 2 का इस समय जबरदस्त बज्ज बना हुआ है. ऐसे में मेकर्स भी इस मौके को पूरी तरह से भुनाने में लगे हुए हैं. इसी बीच धुरंधर को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जिसे सुन फैंस खुशी के मारे झूमने लग जाएंगे. खबर है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रिलीज से पहले धुरंधर एक बार फिर से सिनेमाघरों में लौट रही है. जियो स्टूडियो और 62 Studios की इस फिल्म को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में 13 मार्च को रिलीज किया जा रहा है. 19 मार्च को फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' रिलीज होनी है. ऐसे में कहा गलत नहीं होगा कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का बज्ज बनाए रखने के लिए मेकर्स ने ये कदम उठाया है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के मेकर्स जानते हैं कि बहुत से लोगों ने अब भी पहला पार्ट नहीं देखा है. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के मेकर्स फैंस को पहला पार्ट देखने का मौका दे रहे हैं. ये उन लोगों के लिए भी खुशी की बात है जो फिल्म 'धुरंधर' को बार बार देखने की उम्मीद लगा रहे थे.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के मेकर्स ने कर रखी है तगड़ी प्लानिंग

रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 को वर्ल्डवाइड 500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा, जिसमें में 250 स्क्रीन्स तो इंडिया में ही होने वाली हैं. इस खबर ने सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया है. दुनियाभर में धुरंधर के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है. केवल नॉर्थ अमेरिका में ही इस फिल्म को करीब 185 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा. इतना ही नहीं 18 मार्च को मेकर्स न फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ग्रैंड प्रीमियर करने की प्लानिंग कर रहे हैं. ये प्रीमियर PLF स्क्रीन्स पर होने वाले हैं.

हॉलीवुड में बजेगा फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के नाम का डंका

फिल्म का मजा दोगुना करने के लिए डॉल्बी ऐटम, इनहैंस प्रोजेक्शन और लग्जरी सिटिंग का भी इंतजाम किया जाने वाला है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का प्रीमियर हॉलीवुड का एक बड़ा इवेंट होने वाला है. बताया जा रहा है कि मिड वीक्स प्रीमियर के टिकट्स तो पहले से ही सोल्ड आउट हो चुके हैं. बॉलीवुडलाइफ से बात करते हुए चिराग मेहरा ने गाने के बारे में बात की. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more