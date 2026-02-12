ENG हिन्दी
'मैं परफॉर्म नहीं करूंगी', लाइव कंसर्ट में मनचलों की हरकत देख 'धुरंधर' सिंगर ने दिखाया रौद्र रूप; सिखाया ऐसा सबक कि...

Dhurandhar फिल्म के वायरल सॉन्ग 'शरारत' की सिंगर का हाल ही में दिल्ली में कॉन्सर्ट था, जिसमें कुछ मनचलों ने बीच शो में महिलाओं के बदसलूकी शुरू कर दी, जिसे देखने के बाद सिंगर ने जो किया अब उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 12, 2026 7:42 AM IST

Jasmin Sandlas Live Concert Viral Video: आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) के वायरल गाने 'शरारत' में अपनी जादुई आवाज का जादू बिखेरने वाली सिंगर जैस्मिन सैंडलस (Jasmin Sandlas) इन दिनों अपने लाइव कॉन्सर्ट टूर पर हैं और इसी कड़ी में वे 7 फरवरी 2026 को दिल्ली पहुंची. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सिंगर का लाइफ शो था, जहां उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन कॉन्सर्ट के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जैस्मिन सैंडलस सोशल मीडिया (Jasmin Sandlas Viral Video) पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

Jasmin Sandlas ने बीच में रोका Live Concert

दरअसल, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जैस्मिन सैंडलस के लाइव कॉन्सर्ट के दौरान भीड़ में कुछ लोग महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे थे, जो सिंगर से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने बीच शो उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि अब हर तरफ सिंगर की तारीफ हो रही है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि, जब तक उनके कॉन्सर्ट में मौजूद महिलाएं सेफ फील नहीं करेंगी, वो आगे परफॉर्म नहीं करेंगी.

लाइव शो में जैस्मिन ने मनचलों को सिखाया सबक

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, स्टेज पर खड़ी जैस्मिन काफी नाराज लग रही है और वो भीड़ में महिलाओं को परेशान कर रहे दो लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि, वो तुरंत वहां से चले जाएं. इसके बाद सिंगर को वीडियो में आगे सिक्योरिटी टीम से एक्शन लेने की बात भी कहते हुए सुना जा सकता है. जैस्मिन ने कहा, 'सिक्योरिटी वाले, क्या आप प्लीज इन दो लोगों को हटा सकते हैं, क्योंकि वो महिलाओं को परेशान कर रहे हैं. अगर औरतें मेरे कॉन्सर्ट में सेफ महसूस नहीं करेंगी तो मैं परफॉर्म नहीं करूंगी.'

'शो से ज्यादा महिलाओं की सेफ्टी जरूरी'

सिंगर (Jasmin Sandlas) ने आगे कहा कि, 'किसी भी शो से ज्यादा जरूरी महिलाओं की सेफ्टी और सम्मानजनक माहौल है.' जैस्मिन सैंडलस का जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. सिंगर की हिम्मत और हैरेसमेंट के खिलाफ सख्त रुख की यूजर्स खूब तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि, जैस्मिन ने हाल ही में 'धुरंधर' के 'शरारत' गाने को गाया था, जिसने सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचाया था. ये गाना आज भी लूप में सुना जा रहा है.

