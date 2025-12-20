'उन्होंने मेरी मां को...' Dhurandhar के म्यूजिक लॉन्च पर Ranveer Singh से टकराए Shahzad Ali, मिला ऐसा रिस्पॉन्स Exclusive

Dhurandhar Singer Shahzad Ali reacts on first meeting with Ranveer Singh: हाल ही में फिल्म धुरंधर के सिंगर शहजाद अली ने खुलासा किया है कि उनकी रणवीर सिंह के साथ पहली मुलाकात कैसी थी. इस दौरान रणवीर सिंह ने उनसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो चौंक गए.

अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), संजय दत्त (Sanjay Dutt) दानिश पंडोर (Danish Pandor), रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) फिल्म फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस पर गदर काट दिया है. फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमाघरों के बाहर लाइन लगा रहे हैं. वहीं फिल्म 'धुरंधर' के म्यूजिक ने भी सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया है. फिल्म 'धुरंधर' के गाने लोगों की जबान पर चढ़कर बोल रहे हैं. हाल ये है कि लोग फिल्म 'धुरंधर' के गाने के दीवाने बन गए हैं. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर' के सिंगर शहजाद अली ने गानों को मिल रही सफलता को लेकर चुप्पी तोड़ दी है. इस दौरान शहजाद अली ने इस बात का भी खुलासा किया कि फिल्म 'धुरंधर' के म्यूजिक लॉन्च के दौरान उनकी रणवीर सिंह के साथ पहली मुलाकात कैसी रही. शहजाद अली (Shahzad Ali) ने बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए बताया, हमारी फिल्म पाकिस्तान में हंगाम मचा रही है. हम इंडियन काम करे और धमाका न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता.

रणवीर सिंह ने कही थी शहजाद अली से ये बात

आगे शहजाद अली ने कहा, रणवीर सिंह से मेरी म्यूजिक लॉन्च के दौरान मुलाकात हुई थी. देखते ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया. उन्होंने मेरी मां के लिए बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज बोले. उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा लड़का पैदा किया है. हमारी स्टारकास्ट लॉन्च में मौजूद थी. सब बहुत खुश थे. सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार और इज्जत दी. धुरंधर जबरदस्त फिल्म है. मैं फिल्में कम देखता हूं. मैं शाहरुख खान की फिल्म देखना पसंद करता हूं. जबकि मैं धुरंधर 2 बार देख चुका हूं.

फिल्म की सफलता से खुश हैं शहजाद अली

शहजाद अली ने आगे कहा, किसी एक इंसान को देखते हुए फिल्म नहीं बनी है. सभी किरदारों को बराबरी का मौका दिया गया है. यही वजह है जो ये फिल्म इतनी चल रही है. गौरतलब है कि फिल्म 'धुरंधर' लगातार कमाई के मामले में झंड़े गाढ़ रही है. लोगों को फिल्म 'धुरंधर' की कहानी काफी पसंद आ रही है. यही वजह है जो फिल्म 'धुरंधर' में नजर आ रहा एक एक किरदार फैंस की तारीफ बटोर रहा है. वहीं फिल्म 'धुरंधर' का म्यूजिुक तो है ही कमाल. यही वजह है जो फिल्म 'धुरंधर' कोसाल 2025 की सबसे हिट फिल्म बताया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि कमाई के मामले में फिल्म 'धुरंधर' अब पुष्पा 2 को भी पछाड़ने की फिराक में है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही फिल्म 'धुरंधर' 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर ही जाएगी.

