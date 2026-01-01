New Year 2026: Dhurandhar सिंगर Sudhir Yaduvanshi ने अपने स्टाइल में फैंस को दी नए साल की बधाई Exclusive

Dhurandhar Singer Sudhir Yaduvanshi wishes New Year 2026: फिल्म धुरंधर के टाइटल ट्रैक के जरिए बॉलीवुड पर राज कर रहे सिंगर सुधीर यदुवंशी ने हाल ही में सलमान खान को खास अंदाज में बर्थडे की बधाई दी है. इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड के दबंग के लिए एक गाना भी गाया.

फिल्म धुरंधर का टाइटल ट्रैक गाकर बॉलीवुड सिंगर सुधीर यदुवंशी (Sudhir Yaduvanshi) ने पूरी दुनिया को अपना दिवाना बना लिया है. फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) के साथ साथ सुधीर यदुवंशी का नाम भी चमक रहा है. सुधीर यदुवंशी के गाने की रील्स सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं. यही वजह है जो सुधीर यदुवंशी का उत्साह इस समय सातवें आसमान पर है. साल 2025 सुधीर यदुवंशी के लिए बेहद खास रहा है. ऐसे में सुधीर यदुवंशी को नए साल से भी बहुत उम्मीदें हैं. हाल ही में सुधीर यदुवंशी ने नए साल के मौके पर अपने फैंस को बधाई दी है. सुधीर यदुवंशी ने दावा किया है कि उनके फैंस की इस साल हर ख्वाहिश पूरी होने वाली है. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए सुधीर यदुवंशी ने कहा, बॉलीवुड लाइफ के व्यूअर्स को मेरी तरफ से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं. 2026 पहले से बेहतरीन होने वाला है. मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने भी तैयारी कर ली होगी, नई सोच नई उपलब्धियों की... मेरी दुआ है कि ये सारी मनोकामनाएं पूरी हों. एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से ढ़ेर सारी शुभामनाएं...

सुधीर यदुवंशी से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं फैंस

सुधीर यदुवंशी ने फैंस को ये विश देकर एक बात तो साफ कर दी है कि वो अपने नए साल को लेकर बहुत उत्साहित हैं. साथ ही साथ सुधीर यदुवंशी ने अपने फैंस के अच्छे फ्यूचर की कामना की है. अब सोशल मीडिया पर सुधीर यदुवंशी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. गौरतलब है कि सुधीर यदुवंशी की आवाज इस समय धमाल मचा रही है. फैंस को उम्मीद है कि आने वाले समय में सुधीर यदुवंशी धुरंधर 2 में भी काम कर सकते हैं. इस फिल्म का दूसरा पार्ट मार्च में रिलीद होना है.

सुधीर यदुवंशी ने इस शख्स से कहा शुक्रिया

बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए सुधीर यदुवंशी ने खुलासा किया कि कैसे उनको धुरंधर में गाना गाने की मौका मिला. इस दौरान वो एक शख्स को धन्यवाद भी कहते नजर आए. सुधीर यदुवंशी मैं यहां पर शास्वत सचदेव को धन्यवाद कहना चाहता हूं. पूरी फिल्म का म्यूजिक उन्होंने ही दिया है.हर सीन को म्यीजिक ही इम्पेक्ट दे रहा है. उन्होंने मुझे ये गाना गाने के लिए कहा. जब उन्होंने मुझे गाना गाने के लिए बुलाया तब मुझे नहीं पता था कि ये फिल्म धुरंधर के लिए है. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. मुझे वो डांट रहे थे. शायद वो स्ट्रैस में थे और एक घंटे में मुझे गाना गाना था. मैंने पूरी शिद्दत के साथ गाना गाया और अब ये हिट हो गया.

