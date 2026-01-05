पाकिस्तान में दिखा 'धुरंधर' के 'शरारत' गाने का जलवा, दो लड़कियों ने भरे महफिल में लचकाई कमर, वीडियो हो रहा वायरल

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का गाना शरारत इन दिनों खूब सुर्खियों में है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो पाकिस्तान का है. इस वीडियो में दो पाकिस्तानी लड़कियां इस गाने पर नाचती हुईं नजर आ रहीं हैं.

भले ही दो देशों के बीच सरहदें हो जाएं लेकिन सरहदों की दीवारें संगीत को कभी नहीं रोक सकी हैं, और इस बात का प्रूफ एक बार फिर देखने को मिला है. रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' न केवल भारत के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है, बल्कि इसका जलवा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सिर चढ़कर भी बोल रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की दो लड़कियां 'धुरंधर' के सुपरहिट गाने 'शरारत' पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं.

भरी महफिल में मचाया धमाल

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में किसी शादी या फंक्शन का माहौल है. महफिल मेहमानों से भरी हुई है और इसी बीच दो लड़कियां स्टेज पर उतरती हैं. जैसे ही 'शरारत' गाने की धुन बजती है, दोनों लड़कियां ताल से ताल मिलाते हुए अपनी कमर लचकाना शुरू कर देती हैं. लड़कियों के डांस स्टेप्स और गाने के साथ उनके एक्सप्रेशंस इतने सटीक हैं कि वहां मौजूद लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए. ट्रेडिशनल ड्रेस पहने इन लड़कियों ने गाने की बीट्स पर जो एनर्जी दिखाई है, उसने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया है. देखते ही देखते यह वीडियो इंस्टाग्राम पर लाखों बार देखा जा चुका है.

View this post on Instagram A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

'शरारत' गाने का पाकिस्तान में क्रेज

रणवीर सिंह पर फिल्माया गया गाना 'शरारत' अपनी रिलीज के बाद से ही ग्लोबल चार्टबस्टर बना हुआ है. इस गाने के हुक स्टेप्स और आदित्य धर के निर्देशन ने इसे एक अलग पहचान दी है. भारत में तो इस गाने पर लाखों रील्स बन ही रही हैं, लेकिन अब पाकिस्तान, दुबई और लंदन जैसे शहरों से भी इस गाने पर डांस वीडियो सामने आ रहे हैं. इस गाने की सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो में जो लड़कियां नजर आ रहीं हैं वो बिल्कुल इस गाने की स्टेप की तरह ही डांस कर रहीं हैं और ये उनका ड्रेस भी लगभग मिलता जुलता है. वहीं दोनों लड़कियों की स्टेप मूव्स भी एक जैसा है, जो देखने में बहुत शानदार लग रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

