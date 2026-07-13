Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका को धुरंधर के बड़े सहाब ने दी श्रद्धांजलि, Arjan Bajwa ने कही ये बात

Danish Iqbal Arjan Bajwa on Dr. Subhash Chandra father Death: Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का निधन हो गया है. इसी बीच धुरंधर के बड़े सहाब दानिश इकबाल और एक्टर अर्जन बाजवा ने उनके देहांत पर शोक जोहिर किया है.

Dr. Subhash Chandra father nand kishore goenka Death

Danish Iqbal Arjan Bajwa On Nand Kishore Goenka Death: हरियाणा से पूर्व राज्यसभा सांसद और एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा (Dr. Subhash Chandra) के फैंस के लिए आज का दिन बहुत बुरा है. आज डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका (Nand Kishore Goenka) का देहांत हो गया. 13 जुलाई 2026, सोमवार को 96 साल की उम्र में मुंबई में नंद किशोर गोयनका ने आखिरी सांस ली है. बताया जा रहा है कि वो कुछ दिनों से उम्र से संबंधित बीमारियों से परेशान थे. तबियत खराब होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. नंद किशोर गोयनका के देहांत की खबर के आते ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड और मीडिया इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. बॉलीवुड और राजनीति के गलियारे में लगातार नंद किशोर गोयनका को श्रद्धांजलि दी जा रही है. इस लिस्ट में अब एक नाम और जुड़ गया है. धुरंधर 2 के बड़े सहाब ने नंद किशोर गोयनका को लेकर शोक जाहिर किया है.

दानिश इकबाल ने नंद किशोर गोयनका के लिए कही ये बात

बड़े सहाब यानी दानिश इकबाल ने नंद किशोर गोयनका की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अपने माता पिता को खोना बहुत बड़ा दर्द है. मैं जी के चेयरपर्सन डॉ. सुभाष चंद्रा और उनके परिवार को सांत्वना देना चाहता हूं. आज डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपने पिता को खो दिया है. श्री नंद किशोर गोयनका के परिवार को भगवान इस दर्द को झेलने की ताकत दे.

अर्जन बाजवा ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

धुरंधर 2 के बड़े सहाब यानी दानिश इकबाल के अलावा अर्जन बाजवा ने भी नंद किशोर गोयनका को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है. नंद किशोर गोयनका का जिक्र करते हुए अर्जन बाजवा ने कहा, नंद किशोर गोयनका के देहांत की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है. उनकी वैल्यूज और इंटीग्रिटी के जरिए लोग हमेशा उनको याद रखेंगे. मैं नंद किशोर गोयनका को भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं. ऊपरवाला उनके परिवार को हिम्मत दे. ऊपरवाला पूरी जी फैमिली को इस दर्द को झेलने की ताकत दे.

नंद किशोर गोयनका को इन लोगों ने भी दी श्रद्धांजलि

नंद किशोर गोयनका के देहांत की खबर पर बड़े-बड़े नेता राजनेता भी बात कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नंद किशोर गोयनका को श्रद्धांजलि दी है. योगी आदित्यनाथ ने लिखा, डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पिताजी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. मेरी संवेदनाएं डॉ. सुभाष चंद्रा जी और उनके परिवार के साथ हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…