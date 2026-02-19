ENG हिन्दी
सेंसर बोर्ड से पास हुई 'धुरंधर: द रिवेंज', क्या दर्शकों को मिलेगा कुछ नया? रन-टाइम में बदलाव ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का अगला भाग 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिल चुका है. इस फिल्म का रन-टाइम को लेकर भी बड़ा अपडेट है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 19, 2026 6:34 PM IST

dhurandhar

बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली 'धुरंधर' के बाद अब दर्शकों की धड़कनें इसके अगले भाग 'धुरंधर: द रिवेंज' के लिए तेज हो गई हैं. निर्देशक आदित्य धर और सुपरस्टार रणवीर सिंह की यह जोड़ी साल 2026 की सबसे बड़ी हिट जोड़ियों से एक मानी जा रही है. फिल्म को लेकर ताजा अपडेट इसके सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट और रन-टाइम से जुड़ा है, जिसने फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है. यहां जानिए सेंसर बोर्ड की रिपोर्ट और फिल्म से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी के बारे में

सेंसर बोर्ड ने दिया सर्टिफिकेट

हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, फिल्म ने रिलीज से पहले अपनी पहला चैलेंज पार कर लिया है. बोर्ड ने फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट के साथ हरी झंडी दी है. इसका मतलब है कि फिल्म में एक्शन और ड्रामा का लेवल काफी ऊंचा होने वाला है, जो 16 साल से अधिक उम्र के दर्शकों के लिए तैयार किया गया है. 'धुरंधर 2' एक लंबी और शानदार फिल्म होने वाली है. इसका कुल रन-टाइम 208 मिनट यानी 3 घंटे 28 मिनट तय किया गया है.

कितनी लंबी होगी फिल्म

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का पहला पार्ट 3 घंटे 34 मिनट लंबा था. इस बार मेकर्स ने कहानी को थोड़ा और दमदार रखने की कोशिश की है, जिसके चलते सीक्वल पहले भाग से करीब 6 मिनट छोटा होगा. आदित्य धर इस बार 'धुरंधर' की दुनिया को केवल हिंदी बेल्ट तक सीमित नहीं रख रहे हैं. फिल्म को बड़े पैमाने पर पैन-इंडिया रिलीज किया जा रहा है. यह फिल्म हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी एक साथ दस्तक देगी.

बॉक्स ऑफिस पर महा-मुकाबला

फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी स्थिति साफ हो गई है. 19 मार्च 2026 को यह फिल्म सिनेमाघरों में तबाही मचाने के लिए तैयार है. हालांकि, यह राह इतनी आसान नहीं होने वाली है क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा क्लैश होने जा रहा है. 'धुरंधर 2' का सीधा मुकाबला साउथ के मेगास्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से होगा. एक तरफ रणवीर सिंह का स्टारडम है और दूसरी तरफ 'KGF' फेम यश की जबरदस्त फैन फॉलोइंग. यह देखना दिलचस्प होगा कि इस महा-मुकाबले में कौन बाजी मारता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

