Dhurandhar The Revenge के ट्रेलर ने रिलीज होते ही बनाया ये तगड़ा रिकॉर्ड, रशिया से लेकर यूएस तक किया...

Dhurandhar The Revenge Trailer Record: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर 2 रिवेंज' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. रिलीज होते ही इस ट्रेलर ने एक शानदार रिकॉर्ड बना डाला है.

Dhurandhar The Revenge Trailer Record: संजय दत्त (Sanjay Dutt), रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और आर माधवन (R Madhavan) एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस को हिलाने की तैयारी कर रहे हैं. बीते दिन ही इनकी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ट्रेलर सामने आते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया. हाल तो ये था कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक तक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पूरा दिन लोग फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के बारे में ही बात करते नजर आए. इंडिया की नहीं बल्कि दूर देशों में भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इसी बीच खबर आ रही है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर ने एक तगड़ा रिकॉर्ड बना डाला, जिसे सुनकर बॉलीवुडवालों को सदमा लग जाएगा. रिपोर्ट्स की मानें तो जियो स्टूडियो और B62 स्टूडियो की इस फिल्म ने ग्लोबली धमाल मचा दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो रिलीज के 12 घंटों के अंदर ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर नंबर व ट्रेंड करने लगा था.

इन देशों में चला फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का जादू

वहीं माल्टा, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर और लक्जमबर्ग जैसे देशों में ये रैंकिंग 2 दर्ज की गई है. इसके अलावा फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ट्रेलर केन्या, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नॉर्वे, पोलैंड, रूस, स्पेन, कनाडा, आयरलैंड और स्वीडन जैसे 40 देशों में पूरे दिन छाया रहा. इस अंतरराष्ट्रीय बाजारों के चार्ट्स में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को नंबर वन रैंकिंग मिली है. आपको बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है. ये फिल्म ईद, गुड़ी पड़वा और उगादी के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज'

मेकर्स ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को हिट बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है. रणवीर सिंह और आदित्य धर की ये फिल्म 9 मार्च 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. लोगों के बीच अभी से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर जबरदस्त क्रेज देखे को मिल रहा है. फैंस का मानना है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में कुछ बहुत कुछ अलग देखने को मिलने वाला है. हर कोई जानना चाहता है रहमान डकैत की मौत के बाद हमजा ने क्या किया. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

