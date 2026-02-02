पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर टॉप पर है 'धुरंधर', बैन के बाद भी पड़ोसी देश में खूब देखी जा रही है फिल्म

Dhurandhar Trending In Pakistan: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में बंपर कलेक्शन किया था. पाकिस्तान में ये फिल्म बैन होने के बाद नेटफ्लिक्स पर खूब देखी जा रही है.

डायरेक्टर आदित्य धर की मल्टी-स्टारर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) सिनेमाघरों में काफी ज्यादा पसंद की गई है. अब ये फिल्म दुनियाभर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है. फिल्म को ओटीटी पर भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'धुरंधर' भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. इसी बीच ऐसी खबर आई है कि जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. दरअसल, रणवीर सिंह की इस फिल्म को पाकिस्तान में खूब देखा जा रहा है. इसका नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. गौरतलब है कि फिल्म 'धुरंधर' को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था.

फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ कर रहे पाकिस्तानी

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को पड़ोसी देश में ये कहते हुए बैन कर दिया गया था कि इसमें एंटी पाकिस्तान कंटेंट दिखाया गया है. अब ये फिल्म जब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है तो पाकिस्तान में जमकर स्ट्रीम की जा रही है. पड़ोसी देश के लोगों को फिल्म 'धुरंधर' काफी पसंद आ रही है. यहां तक कि पाकिस्तान के लोग रणवीर सिंह की फिल्म की काफी तारीफ कर रहे हैं. रेडिट पर फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ करते हुए पाकिस्तान के लोगों ने लिखा है कि पहली बार ऐसी फिल्म बनी है, जिसमें असली रिसर्च की गई है. बताते चलें कि पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'धुरंधर' के अलावा 'तेरे इश्क में', 'हक', 'दे दे प्यार दे 2', 'मर्दानी 2', 'मर्दानी', 'जॉली एलएलबी' जैसी फिल्में टॉप-10 में बनी हुई हैं.

फिल्म 'धुरंधर' की ऐसी है कहानी

फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, आर माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, राकेश बेदी, सारा अर्जुन जैसे कलाकारों ने काम किया है. इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि पाकिस्तानी में कराची के ल्यारी में किस तरह से गैंगस्टर्स का तांडव चलता है. इसके अलावा फिल्म में दिखाया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में आतंकी गतिविधियों को किस तरह से अंजाम दिया जाता है. इस फिल्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था. इसके साथ ही गल्फ के देशों में भी एंटी पाकिस्तानी कंटेंट कहते हुए फिल्म 'धुरंधर' को बैन कर दिया गया था. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' बड़े पर्दे पर 19 मार्च, 2026 को आने वाला है. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

