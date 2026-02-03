ENG हिन्दी
Dhurandhar vs Dhurandhar 2 Teaser Review: कहानी में बड़ा ट्विस्ट या एक्शन का डोज, 'धुरंधर' से कितनी अलग होगी 'धुरंधर 2'?

Dhurandhar 2 Teaser Review: आदित्य धर की मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' का टीजर रिलीज कर दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं 'धुरंधर' से 'धुरंधर 2' कितनी अलग होगी?

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 3, 2026 1:25 PM IST

Dhurandhar vs Dhurandhar 2 Teaser Review: आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) की रिलीज के कुछ दिन बाद ही मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट का ऐलान करते हुए इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया था. जिसके बाद से ही दर्शकों को 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) से जुड़ी अपडेट्स और इसके पोस्टर और टीजर का बेसब्री से इंतजार था. वहीं अब फैंस के एक्साइटमेंट लेवल को और ज्यादा हाई करने के लिए 'धुरंधर 2' का टीजर (Dhurandhar 2 Teaser) कर दिया गया है. जिसके बाद अब चर्चा सिर्फ फिल्म की ही नहीं बल्कि, मूवी के खतरनाक बदलावों की भी हो रही है, जो इस सीक्वल में साफ नजर आ रहा है.

रिलीज हुआ Dhurandhar 2 का टीजर

आदित्य धर की मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का 3 फरवरी 2026 को 12 बजकर 12 मिनट पर टीजर जारी किया गया. जहां पहले पार्ट में रणवीर सिंह भारतीय जासूस हमजा अली मजारी बनकर कराची के क्रिमिनल नेटवर्क में घुसपैठ करता है और पाकिस्तान के पॉलिटिकल अंडरवर्ल्ड में एंट्री करता है. साथ ही 'धुरंधर' में रहमान डकैत का खात्मा दिखाया गया था. साथ ही फिल्म के आखिरी में एक संस्पेंस छोड़ा जाता है कि, आखिर रणवीर सिंह कौन हैं? वहीं अब 'धुरंधर 2' में पहले पार्ट की पूरी कहानी खुलेगी.

क्या है Dhurandhar 2 की कहानी?

'धुरंधर 2' के टीजर (Dhurandhar 2 Teaser) में देखा गया कि, शेर-ए-बलोच रहमान डकैत को मौत के घाट उतारने के बाद कैसे हमजा अली मजारी ल्यारी पर अपनी हुकूमत चलाता है और कैसे जसकीरत सिंह रंगी का हमजा के रोल में ट्रांसफॉर्मेंशन होता है. 'धुरंधर' के दूसरे पार्ट में जहां पहले पार्ट के राज खुलेंगे, वहीं टीजर के हर सीन में भरपूर एक्शन का डोज भी देखने को मिलेगा. ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि, क्या 'धुरंधर 2' में कोई बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा या सिर्फ एक्शन का ही डोज होगा. हालांकि, ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा.

Dhurandhar 2 ने किया दर्शकों को निराश!

वहीं अगर बात करें 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' के टीजर के कम्पैरिजन की तो, पहले पार्ट के टीजर के मुकाबले दूसरे पार्ट का टीजर लोगों को निराश कर रहा है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. दरअसल, 'धुरंधर 2' के टीजर में पूरा फोकस रणवीर सिंह पर ही देखने को मिल रहा है कि, कैसे जसकीरत सिंह रंगी हमजा अली मजारी बनता है और वो आगे रहमान डकैत की मौत के बाद उसके साम्राज्य पर कब्जा कर खूंखार बन जाता है. हालांकि, टीजर देखकर ये तो साफ हो गया है कि, 'धुरंधर' की तरह ही 'धुरंधर 2' में भी भरपूर एक्शन और वाइलेंस देखने को मिलेगा.

कब रिलीज होगी Dhurandhar 2?

आपको बता दें कि, बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' के तूफान के बीच ही मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट से पर्दा उठा दिया था और इसकी रिलीज डेट का भी खुलासा किया था. 'धुरंधर 2' 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में एक बार फिर से गदर मचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके पहले दर्शकों को इसके ट्रेलर का इंतजार है. ऐसे में अब ये देखना है कि, क्या 'धुरंधर 2' इसके पहले पार्ट 'धुरंधर' की तरह ही दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो पाएगी?

