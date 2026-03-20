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Dhurandhar VS Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की दोनों फिल्मों में कौन है बेहतर? रिपोर्ट पढ़कर उड़ जाएगा दिमाग का फ्यूज

Dhurandhar VS Dhurandhar 2: अब फैंस के सामने धुरंधर के साथ साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का भी राज खुलकर चुका है. चलिए जानते हैं कि इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बेहतर है. रिजल्ट जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 20, 2026 12:28 PM IST

Dhurandhar VS Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की दोनों फिल्मों में कौन है बेहतर? रिपोर्ट पढ़कर उड़ जाएगा दिमाग का फ्यूज
Dhurandhar VS Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की दोनों फिल्मों में कौन है बेहतर?

Dhurandhar VS Dhurandhar 2: आदित्य धर (Aditya Dhar) की मचअवेटेड फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) सिनेमाघरों में बवाल मचा रही है. लोगों ने आते ही इस फिल्म पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया था. फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अब हमजा पाकिस्तान में क्या नया कांड करने वाला है. फिल्म में हमजा बनकर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने गर्दा उड़ा दिया है. रणवीर सिंह के आगे तो अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt) के किरदार भी पानी भरते नजर आए. फिल्म में हर किसी सितारे ने बेहतर काम किया है. अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास धुरंधर के 2 पार्ट है. अब इन दोनों पार्ट्स में से कौन सी फिल्म बेहतर है. अगर आप भी इस सवाल से परेशान हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि धुरंधर के दोनों पार्ट्स में से कौन सी फिल्म बेहतर है.

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किसकी बेहतर है कहानी?

धुरंधर 2 की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर पहले पार्ट को खत्म किया गया था. रहमान डकैत की मौत के बाद ल्यारी अनाथ हो चुका है. ऐसे में रणवीर सिंह ने बड़ी ही चालाकी से ल्यारी की सत्ता को हथिया लिया. हमजा जानता है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने का रास्ता ल्यारी से होकर ही जाता है. पहले पार्ट में हमजा केवल खुद को स्टेबलिश करने की कोशिश कर रहा है. वहीं दूसरे पार्ट्स में हमजा के किरदार में कई लेयर्स देखने को मिल रहे है. दूसरे पार्ट में हमजा पिता बन चुका है. वो अपना जीजा और जिगरी दोस्त खो देता है. इतना सब होने के बाद भी वो कैसे अपना काम पूरा करता है यही 'धुरंधर 2' की कहानी है. कहना गलत नहीं होगा कि कहानी के मामले में दोनों ही फिल्में बेहतर है. बस दूसरे पार्ट्स में एक के बाद एक राज ज्यादा खुल रहे हैं.

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धुरंधर या धुरंधर 2: किसका सस्पेंस उड़ाएगा आपका भेजा?

धुरंधर या धुरंधर 2 दोनों में ही आपको जबरदस्त सस्पेंस देखने मिलने वाला है. अगर यहां पेचीदगी की बात की जाए तो पार्ट 2 पहले पार्ट से आगे निकलता नजर आ रहा है. इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमजा की पत्नी उसका सच जानती है बावजूद वो अपने पति का साथ देती है. फिल्म में वो लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते. दूसरे पार्ट को ज्यादा अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है. शायद यही वजह है कि ये फिल्म करीब 4 घंटे की बन गई.

इमोशन्स के मामले में किसने मारी बाजी?

पहले पार्ट में हमजा केवल अपने काम पर फोकस किया था. हमजा को पता था कि कौन उसका दुश्मन है. हालांकि दूसरे पार्ट में हमजा के रिश्ते उलझे हुए हैं. हमजा एक के बाद एक मुसीबत में फंसता चला जाता है. एक समय ऐसा भी आता है जब हमजा अपनी ही बहनोई की जान ले लेता है. उस समय लगता है कि हमजा की पोल खुल जाएगी और उसका सच बाहर भी आएगा. हालांकि तब भी एसपी अपनी जबान बंद रखता है. पूरी फिल्म में हमजा को लोह हीरो समझते हैं. हालांकि फिल्म के दूसरे पार्ट में पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड हमजा नहीं बल्कि उसका ससुर है. माना जा सकता है कि पहले पार्ट्स के मुकाबले दूसरे पार्ट में इमोशन्स की भरमार है, स्पेशली तब जब हमजा, मेजर इकबाल की जान लेता है.

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कौन से पार्ट में आई किरदारों की बाढ़?

धुरंधर के पहले पार्ट में आपको वही गिनेचुने किरदार देखने को मिले थे जिनके इर्द गिर्द हमजा की कहानी घूमती है. हालांकि पार्ट 2में ऐसा नहीं है. पार्ट 2 में नवाज शरीफ, दाउद इब्राहिम से लेकर अतीक अहमद का नाम शामिल है. इन किरदारों के दम पर आदित्य धर ने धुरंधर 2 की कहानी को ऐसे घुमा दिया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते. कहना गलत नहीं होगा कि हर मामले में धुरंधर का पार्ट 2 पहले से बेहतर नजर आ रहा है. हालांकि यहां एक बात समझनी जरुरी है कि दोनों ही पार्ट एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt