Dhvani Bhanushali New Song: ध्वनि भानुशाली का नया सॉन्ग "Rico Rico" हुआ रिलीज, झूमने पर मजबूर कर देंगी इस गाने की बीट्स

Dhvani Bhanushali New Song: ध्वनि भानुशाली का नया गाना 'Rico Rico' रिलीज हो चुका है, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहें हैं. इस गाने का म्यूजिक इतना जबरदस्त है कि इसे सुनकर आप थिरकने के लिए मजबूर हो जाएंगे. आइए जानते हैं...

पॉप सेंसेशन ध्वनि भानुशाली एक बार फिर म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचाने के लिए लौट आई हैं. हफ्तों के सस्पेंस और सोशल मीडिया पर टीजर्स के जरिए बज बनाने के बाद, ध्वनि ने अपना नया सिंगल 'Rico Rico' रिलीज कर दिया है. यह गाना न केवल उनके फैंस के लिए एक ट्रीट है, बल्कि ध्वनि के करियर का एक नया और शानदार मोड़ भी माना जा रहा है.

ध्वनि भानुशाली का 'Rico Rico' धमाका

ध्वनि भानुशाली हमेशा अपनी आवाज और सादगी के लिए जानी जाती रही हैं, लेकिन 'Rico Rico' के साथ उन्होंने अपनी क्रिएटिव लिमिट्स को पूरी तरह से तोड़ दिया है. इस गाने में वह एक ऐसे अवतार में नजर आ रही हैं जो पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड, लाउड और बेझिझक मजेदार है. 'Rico Rico' आपको सीधे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है, जहां म्यूजिक की पहली बीट ही आपको थिरकने पर मजबूर कर देती है. गाने का साउंड प्लेफुल और हाई-एनर्जी से भरपूर है. इसके बोल इतने कैची हैं कि एक बार सुनने के बाद "She’s so Rico Rico… Chico… She’s so stylish!" जैसे लिरिक्स आपके दिमाग में बस जाएंगे. यह गाना आने वाले समय में हर पार्टी की जान बनने के लिए तैयार है.

बोल्ड लुक और विजुअल ट्रीट

इस म्यूजिक सिंगल की सबसे बड़ी खासियत ध्वनि का बिल्कुल नया लुक है. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक नया आत्मविश्वास और स्टाइल नजर आ रहा है. ध्वनि ने इस बार फैशन के साथ भी काफी एक्सपेरिमेंट किया है, जो उनकी 'पॉप स्टार' वाली छवि को और भी बेहतर बना रहा है. इस गाने को इंटरनेशनल और लोकल टैलेंट के बेहतरीन तालमेल से तैयार किया गया है. ध्वनि के साथ इस प्रोजेक्ट में टेलर जोन्स, अलॉन, माइकल मैनकुसो और श्लोक लाल जैसे नाम जुड़े हैं. वहीं, गाने की विजुअल स्टोरीटेलिंग और धमाकेदार कोरियोग्राफी राजित देव ने किया है. राजित ने गाने को एक ऐसा सिग्नेचर हुकस्टेप दिया है, जो सोशल मीडिया पर रील्स की बाढ़ ला देगा.

ध्वनि भानुशाली ने क्या कहा?

अपने इस नए गाने के बारे में बात करते हुए ध्वनि ने कहा कि, "Rico Rico के साथ मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो मेरे फैंस के लिए अनएक्सपेक्टेड हो. इस गाने में एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड और एक अलग वाइब है, जिसे हमने म्यूजिक और लुक दोनों में उतारने की कोशिश की है. मुझे उम्मीद है कि लोग इस नए और बोल्ड पार्ट को उतना ही प्यार देंगे जितना उन्होंने मेरे पिछले गानों को दिया है." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

