आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने कर ली गुपचुप सगाई? सरेआम फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, तस्वीरों ने मचाया तहलका...

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट की हालिया तस्वीरों ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. मोहक नाहटा के रिसेप्शन में गौरी को हीरों से जड़ी दो बेशकीमती अंगूठियों के साथ देखा गया है.

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं. पिछले कुछ समय से आमिर और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) की केमिस्ट्री टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है. लेकिन हाल ही में एक मशहूर प्री-वेडिंग रिसेप्शन में जो कुछ दिखा, उसने फैंस के बीच सगाई की चर्चाओं को हवा दे दी है. गौरी की उंगली में चमकते बेशकीमती पत्थरों और हीरों ने सबको हैरान कर दिया है.

प्री-वेडिंग रिसेप्शन में साथ दिखा कपल

हाल ही में मशहूर फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा के बेटे मोहक नाहटा का प्री-वेडिंग रिसेप्शन आयोजित किया गया था. इस महफिल में आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने एक साथ शिरकत की. आमिर जहां क्लासिक ब्लैक सूट में बेहद डैशिंग लग रहे थे, वहीं गौरी ने अपनी साड़ी और लुक से सबका ध्यान खींचा. लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं गौरी की उंगली में मौजूद उस अंगूठी ने, जिसकी चमक ने हर किसी को हैरान कर दिया.

सात समंदर पार से आए पत्थर

खबरों की मानें तो आमिर खान ने गौरी के लिए खास तौर पर दो बेहद नायाब अंगूठियां तैयार करवाई हैं. ये अंगूठियां महज ज्वैलरी नहीं बल्कि कलाकारी का बेस्ट नमूना हैं. पहली अंगूठी में एक बड़ा और दुर्लभ एक्वामरीन पत्थर जड़ा है. बताया जा रहा है कि यह नीला पत्थर विशेष रूप से ब्राजील से मंगाया गया है. इसे सोने के सांचे में ढालकर उसके चारों तरफ 40 असली हीरे जड़े गए हैं. रिसेप्शन के दौरान गौरी ने इसी अंगूठी के रंग से मिलती-जुलती साड़ी पहनी थी.

दूसरी रूबी रिंग की खासियत

दूसरी अंगूठी और भी खास है. इसमें मेडागास्कर का असली रूबी लगा है. रूबी की यह किस्म दुनिया में बहुत कम पाई जाती है. दिलचस्प बात यह है कि इस एक अंगूठी को तराशने और बनाने में कारीगरों को 800 घंटे से ज्यादा का समय लगा है. इन दोनों ही मास्टरपीस को मशहूर ज्वेलरी ब्रांड 'QWEEN' ने आमिर की पसंद के अनुसार कस्टमाइज किया है.

क्या होने वाली है शादी?

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आमिर के फैंस कयास लगा रहे हैं कि क्या यह महज एक तोहफा है या फिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत का संकेत दे दिया है. हालांकि आमिर या गौरी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इन एंटीक अंगूठियों ने सगाई की खबरों को काफी मजबूती दे दी है. जिस तरह से आमिर ने इन अंगूठियों के पत्थरों और डिजाइन के लिए दुनिया भर के बेहतरीन चिजों को चुना है, उससे साफ है कि गौरी उनके जीवन में एक बेहद खास स्थान रखती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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