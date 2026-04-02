ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • दीपिका चिखलिया को पसंद आया रणबीर कपूर का राम अवतार? 'रामायण' का टीजर देखने के बाद कही ये ब...

दीपिका चिखलिया को पसंद आया रणबीर कपूर का राम अवतार? 'रामायण' का टीजर देखने के बाद कही ये बड़ी बात

हनुमान जयंती के मौके पर रणबीर कपूर की 'रामायण' का भव्य टीजर रिलीज हो गया है. वहीं रामानंद सागर की 'रामायण' की माता सीता यानी दीपिका चिखलिया ने इस फिल्म पर अपना बयान दिया है. आइए जानते हैं एक्ट्रेस ने क्या कहा है…

By: Shreya Pandey  |  Published: April 2, 2026 9:23 PM IST

दीपिका चिखलिया को पसंद आया रणबीर कपूर का राम अवतार? 'रामायण' का टीजर देखने के बाद कही ये बड़ी बात
ranbir kapoor

भारतीय सिनेमा के इतिहास में 'रामायण' एक ऐसा विषय है जिसे लेकर दर्शक हमेशा भावुक और उत्साहित रहते हैं. नितेश तिवारी की इस फिल्म को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चाएं गर्म थीं. साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही 'धुरंधर 2' की सफलता के बाद, अब सबकी निगाहें नितेश तिवारी की महागाथा 'रामायण' पर टिक गई हैं. हनुमान जयंती के पावन अवसर पर, यानी 2 अप्रैल को मेकर्स ने आखिरकार इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया. इस टीजर के जरिए दर्शकों को पहली बार भगवान राम के अवतार में रणबीर कपूर की दिव्य झलक देखने को मिली, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

Also Read
जब 'रामायण' की सीता की शादी में बिना बुलाए पहुंच गया था बॉलीवुड का ये सुपरस्टार, फिर जो हुआ...

हनुमान जयंती पर रिलीज हुआ ट्रेलर

टीजर के रिलीज होते ही लोगों ने इस फिल्म का तुलना करना शुरु कर दिया. 2 मिनट और 38 सेकंड के इस टीजर में जिस तरह की भव्यता दिखाई गई है, उसकी तुलना दिग्गज निर्देशक मणिरत्नम की फिल्मों के 'लार्जर दैन लाइफ' स्केल से की जा रही है. वहीं, कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि नितेश तिवारी ने ओम राउत की 'आदिपुरुष' वाली गलतियों से सबक लिया है और इसके विजुअल्स कहीं ज्यादा वास्तविक और प्रभावशाली लग रहे हैं.

Also Read
इंडियाज बेस्ट डांसर्स के सेट पर पहुंचे टीवी के ‘राम और सीता’, नोरा फतेही ने साड़ी में दिखाया जलवा

रणबीर कपूर का राम अवतार

टीजर में रणबीर कपूर को भगवान राम के विभिन्न रूपों और भावों में दिखाया गया है. एक तरफ जहां वे वनवास की कठिनाइयों को सहते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राक्षसों का संहार करते समय उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज नजर आता है. मेकर्स ने रणबीर के चरित्र को बहुत ही शालीन, राजसी और गरिमामय अंदाज में पेश किया है, जो दर्शकों के दिल को सीधे छू रहा है.

क्या बोलीं दीपिका चिखलिया?

रामानंद सागर की कालजयी 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभाकर घर-घर में पूजी जाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने भी इस टीजर पर अपनी राय शेयर की है. इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की. दीपिका ने कहा, "मैंने टीजर देखा और यह वाकई बहुत भव्य होने वाला है. फिल्म का स्केल बहुत रिच लग रहा है. इसे बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है. अब मुझे भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. ये बहुत ही सुंदर लग रही. इसमें कोई डाउट नहीं है."

नई पीढ़ी और रामायण का जुड़ाव

दीपिका चिखलिया और अरुण गोविल की रामायण ने 80 और 90 के दशक में जो इतिहास रचा था, उसका जादू 2020 के लॉकडाउन में फिर से देखने को मिला था. अब नितेश तिवारी उसी विरासत को आधुनिक तकनीक और नए दौर के सुपरस्टार्स के साथ पर्दे पर उतार रहे हैं. टीजर के रिस्पॉन्स को देखकर तो यही लगता है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Deepika Chikhlia Deepika Chikhlia News Ramayana Ranbir Kapoor