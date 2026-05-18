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Mouni Roy Divorce: बिना एलिमनी अलग हुए मौनी रॉय और सूरज? एक्स-पति ने खोला अलग होने का राज

Mouni Roy Divorce: एक्ट्रेस मौनी रॉय संग शादी के 4 साल बाद हुए तलाक पर उनके एक्स-हस्बैंड सूरज नांबियार ने बड़ा खुलासा किया है. सूरज ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर सच्चाई बताई है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 18, 2026 3:37 PM IST
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मौनी रॉय और सूरज नांबियार

बॉलीवुड और टीवी की दुनिया की मशहूर एक्ट्रेस मौनी रॉय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं. शादी के करीब चार साल बाद मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए हैं. दोनों ने सोशल मीडिया पर एक ज्वॉइंट स्टेटमेंट शेयर कर अपने तलाक की खबर फैंस को दी थी और बताया था कि वे आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं. लेकिन इस खबर के आते ही सोशल मीडिया और मीडिया गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया. कोई सूरज पर धोखेबाजी का आरोप लगाने लगा, तो कोई करोड़ों की एलीमनी मिलने के कयास लगाने लगा. अब इन खबरों पर खुद सूरज नांबियार ने सामने आकर चुप्पी तोड़ी है.

अफवाहें पूरी तरह झूठी

सूरज नांबियार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबी-चौड़ी स्टोरी शेयर की, जिसमें उनका गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था. सूरज ने लिखा, "पिछले कुछ दिनों से हमारे तलाक को लेकर जो भी बिना सिर-पैर की खबरें चलाई जा रही हैं, वो पूरी तरह से बकवास और गलत हैं. इसलिए मैं खुद सबके सामने आकर सच साफ करना चाहता हूं. हमारे बीच एलीमनी को लेकर कोई लेन-देन नहीं हुआ है और हमारे बीच कोई झगड़ा या विवाद नहीं है. मौनी और मैंने बहुत ही समझदारी, आपसी सम्मान और एक-दूसरे की भलाई को ध्यान में रखते हुए अलग होने का फैसला किया है."

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मासूम दोस्तों को घसीटना बंद करो

सूरज ने कहा, "तलाक के पीछे किसी तीसरे इंसान का हाथ होने की बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है. कुछ लोग इस मामले में भद्दी बातें फैला रहे हैं और हमारे उन मासूम दोस्तों को घसीट रहे हैं, जिनका इस पूरे मामले से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है. ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है. हम उम्मीद करते हैं कि बाहर के लोग भी हमारी प्राइवेसी की इज्जत करेंगे."

मीडिया के झूठे नैरेटिव

सूरज ने बिना किसी जांच-पड़ताल के खबरें छापने वाले मीडिया हाउसेज को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि मीडिया ने जानबूझकर एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जिसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं था. बिना किसी सच्चाई के झूठी बातें पब्लिश की गईं. सूरज ने साफ किया कि इस गलत जानकारी को देखने के बाद वो चुप नहीं बैठ सकते थे, इसलिए उन्हें खुद सामने आना पड़ा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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