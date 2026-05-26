google-preferred
  • Home
  • News and Gossip
  • Ranveer Singh का सहारा बना बॉलीवुड का ये दिग्गज डायरेक्टर? Don 3 विवाद के बीच किया क्रिप्टिक पोस्ट, ...

Ranveer Singh का सहारा बना बॉलीवुड का ये दिग्गज डायरेक्टर? Don 3 विवाद के बीच किया क्रिप्टिक पोस्ट, सोचने पर कर देगी मजबूर!

Ranveer Singh इन दिनों 'डॉन 3' फिल्में से जुड़े विवाद को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. बीते दिन FWICE ने एक्टर को बैन करने का ऐलान किया था, वहीं अब इस पर बॉलीवुड के एक दिग्गज डायरेक्टर का क्रिप्टिक पोस्ट सामने आया है, जो वाकई में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: May 26, 2026 8:02 PM IST
bollywoodlife.com top news

रणवीर सिंह को मिला इस दिग्गज डायरेक्टर का सहारा!

Ranveer Singh Don 3 Controversy: साल 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी 'धुरंधर' (Dhurandhar) से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाले एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. 'धुरंधर' के बाद एक्टर फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' (Don 3) में नजर आने वाले थे, लेकिन बीच में ही फिल्म को छोड़कर एक्टर बुरे फंस गए हैं. इस विवाद के चलते बीते दिन यानी 25 मई 2026, सोमवार को 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' (FWICE) ने एक्टर पर बैन लगा दिया. जिसके बाद जहां इंडस्ट्री एक्टर से मुंह फेरती नजर आई वहीं, बॉलीवुड के एक दिग्गज डायरेक्टर ने इस मामले पर इशारों-इशारों में रिएक्ट किया है और एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने जो बात लिखी है वो वाकई सवाल खड़े कर रही है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Ranveer Singh की 'धुरंधर' से जुड़े इस शख्स पर दर्ज हुआ दुष्कर्म का केस, फिल्म में रोल दिलाने का झांसा देकर जबरन बनाए संबंध

Ranveer Singh को मिला इस दिग्गज डायरेक्टर का सहारा!

गौरतलब है कि, 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' ने बीते दिन यानी सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की फरहान अख्तर ने 'डॉन 3' को लेकर एसोशिएशन में रणवीर सिंह की शिकायत की थी, जिसके चलते अब एक्टर के खिलाफ 'असहयोग नोटिस' जारी किया गया है. जब तक 'डॉन 3' का यह मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक फेडरेशन का कोई भी मेम्बर एक्टर के साथ काम नहीं करेगा. FWICE के इस फैसले से जहां फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स नाराज दिखे, वहीं इस मामले पर बॉलीवुड इंडस्ट्री से किसी का भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन इस मामले में दिग्गज डायरेक्टर संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Ranveer Singh: माथे पर तिलक और गले में माला... HC के फैसले के बाद चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे रणवीर सिंह, अंदर का Video Viral

'इस बात का भला क्या तुक बनता है?'

संजय गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बिना किसी का नाम लिए लिखा, 'जब कोई ए-लिस्ट हीरो शूटिंग करता है, तो सेट पर 300 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे होते हैं. उसे बैन करके आप उस एक्टर को नहीं रोक रहे, बल्कि उन मजदूरों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं. इस बात का भला क्या तुक बनता है?' डायरेक्टर ने अपने ट्वीट में किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उनका ये ट्वीट उस वक्त आया है, जब रणवीर सिंह पर बैन लगाया गया है ऐसे में साफ है कि, वो अपने ट्वीट में FWICE द्वारा रणवीर सिंह पर लगाए गए बैन की बात कर रहे हैं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

FWICE विवाद के बीच मुंह छिपाकर भागे रणवीर सिंह, एयरपोर्ट पर पैपराजी को देख फेरा चेहरा, वीडियो वायरल

यूजर्स पूछ रहे ये सवाल

वहीं संजय गुप्ता के ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और डायरेक्टर के सामने अपने सवाल रख रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'संजय सर, मुझे एक बात बताइए यह मामला इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? फरहान और रणवीर खुद एक साथ बैठकर इसे क्यों नहीं सुलझा लेते? वो एक दूसरे को बदनाम करने पर क्यों तुले हुए हैं?'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'मुझे लगता है कि, रणवीर को बस अपना पक्ष साफ करना चाहिए या फिर कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए. यह मूल रूप से कॉन्ट्रैक्ट का विवाद है या फिर उन्हें एसोसिएशन से बात करनी चाहिए.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स संजय गुप्ता के ट्वीट पर देखने को मिल रहे हैं.

FWICE के फैसले पर क्या बोले रणवीर सिंह?

'डॉन 3' को लेकर FWICE के इतने बड़े फैसले के बाद भी रणवीर सिंह ने अभी तक इस मामले में चुप्पी साध रखी है. हालांकि, बैन के ऐलान के बाद एक्टर के प्रवक्ता का एक ऑफिशियल बयान सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि, 'रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री और 'डॉन' फ्रेंचाइजी से जुड़े हर व्यक्ति का दिल से सम्मान करते हैं. 'डॉन 3' को लेकर चल रही इन तमाम बातों के बीच उन्होंने जानबूझककर चुप रहना चुना है, क्योंकि उनका मानना है कि, प्रोफेशनल और पर्सनल बातों को गरिमा, मैच्योरिटी और आपसी सम्मान के साथ ही सुलझाया जाना चाहिए.' सी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

कौन थे Ramakant Dayama जिनके निधन से फिल्म इंस्डट्री में पसरा मातम? पीछे छोड़ गए ये बेहतरीन फिल्में