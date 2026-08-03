फराह खान और एल्विश यादव के साथ काम कर चुके हैं डिजिटल क्रिएटर आशीष गुप्ता, बताया कैसा रहा एक्सपीरियंस

डिजिटल क्रिएटर आशीष गुप्ता डिजिटल की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं और अभी तक वो एल्विश यादव, रेमो डिसूजा, फराह खान, नेहा कक्कड़ और सोनू सूद समेत कई बड़े सितारों के साथ काम कर चुके हैं. अब उन्होंने सितारों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया है.

फराह खान संग काम करने का कैसा रहा आशीष गुप्ता का एक्सपीरियंस?

Ashish Gupta Shares Experience Working With Elvish Yadav: बीते कुछ सालों में एंटरटेनमेंट और डिजिटल वर्ल्ड के बीच की दीवारें तेजी से गिरी हैं और दोनों दुनिया के टैलेंट ने मिलकर नए इतिहास रचे हैं. इसी बदलते दौर में एक नाम डिजिटल क्रिएटर आशीष गुप्ता का तेजी से चर्चा में आया है. बॉलीवुड के दिग्गजों से लेकर इंटरनेट के पावरहाउस तक आशीष ने अपनी मेहनत और कमाल के टीम वर्क से वो कर दिखाया है जो हर क्रिएटर का सपना होता है. आशीष ने एल्विश यादव, रेमो डिसूजा, फराह खान, नेहा कक्कड़, सोनू सूद, राघव जुयाल, निक्की तंबोली, टोनी कक्कड़ और कई जाने-माने चेहरों के साथ किया है. सेलिब्रिटीज के साथ काम करने, डिजिटल कैंपेन और कॉन्टेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स के अनुभव की वजह से वह कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं, जिन्हें करोड़ों लोगों ने देखा और पसंद किया है. वहीं अब उन्होंने सितारों के साथ अपने काम करने के एक्सपीरियंस को साझा किया है.

सेलेब्स के साथ कैसा रहा आशीष का कोलेबोरेशन?

भारत के कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ जुड़ने की वजह से आशीष को डिजिटल एंटरटेनमेंट की इस तेजी से बदलती दुनिया को बहुत करीब से देखने का मौका मिला है. इस दुनिया में क्रिएटिविटी, ऑडियंस इंटरैक्शन और ट्रेंड्स के साथ चलना सबसे ज्यादा जरूरी है. आशीष गुप्ता ने बताया कि, 'हर नया कोलेबोरेशन आपको कुछ नया सिखाता है. अलग-अलग लोगों के साथ काम करने से मुझे कंटेंट बनाने के नए तरीकों और दर्शकों की पसंद के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है. डिजिटल दुनिया हर दिन बदलती है और यही बात इस सफर को बेहद दिलचस्प बनाती है.'

एल्विश यादव से क्या है आशीष गुप्ता का कनेक्शन?

फिलहाल आशीष गुप्ता पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर और 'बिग बॉस ओटीटी 2' (Bigg Boss OTT 2) के विनर एल्विश यादव की कोर मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हैं. बड़े नामों के साथ काम करने के अलावा, आशीष एक डिजिटल क्रिएटर के तौर पर भी अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं. लाइफस्टाइल पोस्ट, ट्रैवल कंटेंट और मजेदार सोशल मीडिया अपडेट्स के जरिए उन्होंने एक ऐसी ऑडियंस तैयार कर ली है, जो उनकी रियल और सच्ची कहानियों को बहुत पसंद करती है. उनके कंटेंट में मस्ती, क्रिएटिविटी और रोजमर्रा की जिंदगी के खूबसूरत पल एक साथ देखने को मिलते हैं, जो उन्हें बाकी क्रिएटर्स के बीच अलग खड़ा करते हैं.

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