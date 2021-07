25 साल से अधूरी पड़ी है Dilip Kumar की बतौर निर्देशक पहली फिल्म Kalinga, निधन के बाद मेकर्स ने कहा, ‘उनकी ये फिल्म...’

Dilip Kumar directorial debut film Kalinga to be complete soon, producer Sangeeta Ahir confirms: दिग्गज फिल्म स्टार दिलीप कुमार (Dilip Kumar) का आज देहांत हो गया। इसी के साथ हिंदी फिल्म जगत का एक युग समाप्त हो गया है। बॉलीवुड के पहले खान सुपरस्टार दिलीप कुमार ने कई दशकों तक हिंदी फिल्म जगत पर राज किया था। फिल्म स्टार दिलीप कुमार के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और आम सिने प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है। इस बीच दिलीप कुमार से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जो उनके चाहने वालों को थोड़ी राहत देगी। Also Read - गुलाबी रंग पर जान छिड़कते थे Dilip Kumar, आखिरी दिनों में भी Saira Banu ने रखा इस बात का ख्याल

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दिलीप कुमार की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म कलिंग को अब निर्माताओं ने पूरा करने की बात कही है। इस फिल्म को 1996 में बनाया गया था। ये दिलीप कुमार की बतौर निर्देशक पहली और आखिरी फिल्म है। इस फिल्म की शूटिंग 70 फीसदी तक पूरी हो चुकी है। मगर इसके बाद ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और लटक गई। अब निर्माताओं ने कहा है कि वो दिलीप कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जरुर पूरा करेंगे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट् की मानें तो इस फिल्म की निर्माता संगीता अहिर (Sangeeta Ahir) ने कहा है, 'कलिंग हमारे साथ है। दिलीप जी की पहली और आखिरी निर्देशन वाली फिल्म जिसे किसी भी फिल्म निर्माता के लिए देखना बिल्कुल एक विश्वकोश के समान है, जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग की है, वो वाकई देखने लायक है।'

संगीता अहिर ने कहा, 'ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने साहेब को खो दिया, हालांकि वो काफी बीमार थे। वो यहां होते तो बहुत अच्छा होता क्योंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। कलिंग बनाने के बाद उन्होंने कोई और प्रोजेक्ट नहीं किया। वह फिल्म के लिए बहुत समर्पित थे। ये उनका सपना था। देखते हैं कि क्या हम इसे जल्द ही रिलीज कर सकते हैं।' इतना ही नहीं, फिल्म निर्माता ने विश्वास दिलाया कि उनकी ये फिल्म जरूर रिलीज होगी।