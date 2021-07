Dilip Kumar के निधन पर भावुक हुए Sanjay Dutt, फोटो शेयर करते हुए कहा 'वो मेरे पिता जैसे थे...'

Dilip Kumar passes away at 98: बुधवार का दिन पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बड़े दुख की खबर लेकर आया। बॉलीवुड के महान अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) का बुधवार सुबह 98 साल की उम्र में निधन हो गया। अभिनेता काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उम्र संबंधी बीमारीयों के चलते दिलीप कुमार को कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिलीप कुमार काफी दिनों से मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में इलाज चल रहा था। जून 2021 में सांस फूलने की शिकायत के बाद दिलीप कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन ठीक होने पर अभिनेता को छुट्टी दे दी गई और घर भेज दिया गया। दुर्भाग्य से, 7 जुलाई, 2021 को दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दिलीप कुमार के घर पर उनके अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड सेलेब्स और उनके करीबियों का आना-जाना लगा हुआ है। ऐसे में संजय दत्त ने भी दिलीप साब के साथ एक फोटोज शेयर करते हुए बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। Also Read - Dilip Kumar's Funeral Live Updates: रणबीर कपूर ने भी किए दिलीप कुमार साहब के अंतिम दर्शन

संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'दिलीप साहब के साथ इतने खास पल... वो मेरी जिंदगी में एक फादर फिगर थे। हम सभी के लिए और फिल्म बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हमने आज एक लीजेंड खो दिया। सायरा जी के प्रति मेरी गहरी संवेदना है, भगवान उन्हें इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करें।'

संजय दत्त के अलावा अक्षय कुमार, अजय देवगन, पीएम नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन समेत कई हस्तियों ने पोस्ट शेयर करते हुए दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दी है। यही नहीं बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, विद्या बालन, रणबीर कपूर, करण जौहर और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सहित कई लोग दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचें हैं।

मोहम्मद यूसुफ खान के रूप में जन्मे दिलीप कुमार एक अनुभवी भारतीय अभिनेता और परोपकारी व्यक्ति थे, जिन्हें हमेशा उनके अभूतपूर्व काम के लिए सराहा गया था। दिलीप कुमार ने अपने अभिनय की शुरुआत 1944 में हिंदी फिल्म 'ज्वार भाटा' से की थी। दिलीप का पांच दशकों में एक बहुत ही सफल और लंबा करियर था, जिसमें उन्होंने 60 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया।