Dilip Kumar passes away: Saira Banu के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ गए Dilip Kumar, राजाओं जैसा था लाइफस्टाइल

Dilip Kumar passes away: Saira Banu के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ गए Dilip Kumar, राजाओं जैसा था लाइफस्टाइल Dilip Kumar passes away at The Age of 98: बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar Dies) का बुधवार सुबह मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। अभिनेता जाते-जाते भी अपनी पत्नी सायरा बानो के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ गए।