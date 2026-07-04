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Satluj X Review: दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' ने OTT पर मचाया तहलका, देख नेटिजन्स के निकले आंसू; बताया मास्टरपीस

Diljit Dosanjh Satluj X Review: दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' बिना किसी प्रमोशन और शोर शराबे के ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हो गई है और अब सोशल मीडिया पर मूवी को लेकर नेटिजन्स के रिएक्शंस सामने आने लगे हैं. आइए जानते हैं ये मूवी लोगों को कैसी लग रही है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 4, 2026 3:06 PM IST
Satluj X Review: दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' ने OTT पर मचाया तहलका, देख नेटिजन्स के निकले आंसू; बताया मास्टरपीस

नेटिजन्स को कैसी लगी 'सतलुज'?

Satluj X Review: थिएटर्स हों या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म अक्सर फिल्मों की रिलीज से महीनों पहले ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन कभी-कभी कुछ कहानियां इतनी दमदार होती हैं कि, उन्हें किसी शोर-शराबे यानी प्रमोशन की जरूरत नहीं होती. ऐसा ही कुछ हुआ है दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) की मच-अवेटीड फिल्म 'सतलुज' (Satluj) के साथ जिसका नाम पहले 'पंजाब 95' (Punjab 95) था. एक्टर की इस मूवी को बिना किसी तामझाम या प्रमोशन के सीधे ZEE5 पर स्ट्रीम कर दिया गया है. जैसे ही यह पिक्चर OTT पर आई, लोग इसे देखकर भावुक हो रहे हैं. नेटिजन्स का कहना है कि यह फिल्म अंदर तक हिला कर रख देती है लोग इसे मास्टरपीस बता रहे हैं.

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फिल्म देखकर रो पड़े दर्शक

जैसे ही दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म 'सतलुज' ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर लाइव हुई, दर्शकों ने इसे देखना शुरू कर दिया और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसके रिव्यूज की बाढ़ आ गई है. लोग फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'सतलुज (पंजाब 95)... सरदार जसवंत सिंह खालरा जी को मेरा सलाम और सम्मान. वो एक सच्चे गुरसिख थे, जिन्होंने मानवाधिकारों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा. दिलजीत दोसांझ और पूरी टीम का शुक्रिया जिन्होंने हमें यह फिल्म दी. सलाम. अंग संग वाहेगुरु.'

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दूसरे यूजर ने इमोशनल होते हुए लिखा, 'अभी-अभी 'सतलुज' फिल्म देखी. सच कहूं तो देखकर रोना आ गया. दिलजीत पाजी ने तो सच में दिल जो पहले ही जीता हुआ था, एक बार फिर जीत लिया. उनका फैन होने पर गर्व है. आपने शहीद जसवंत सिंह खालरा के किरदार में जान फूंक दी है.' वहीं एक और दर्शक ने अपनी आपबीती साझा करते हुए लिखा. 'देख ली... यह सतलुज फिल्म 1995 में हमारे रिश्तेदारों के साथ हुई क्रूरता के ऊपर है... इसलिए पूरे पंजाब के लिए इसे देखना बहुत जरूरी है.' बता दें कि, फिल्म 'सतलुज' को क्रिटिक्स से भी सराहना मिल रही है.

दिलजीत दोसांझ ने फिल्म को लेकर क्या कहा?

इस फिल्म का हिस्सा बनने पर दिलजीत दोसांझ ने खुद एक बयान में कहा, 'भाई जसवंत सिंह खालरा जी की शहादत और इंसानियत के लिए उनका योगदान ही सबसे बड़ी वजह थी कि मैंने इस फिल्म को चुना. जब मैंने पहली बार इसकी स्क्रिप्ट सुनी, तो इसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, क्योंकि यह असली लोगों के अनुभवों, उनके संघर्षों और कुर्बानियों से जुड़ी हुई है. एक कलाकार के तौर पर ऐसी गहरी कहानियों का हिस्सा बनने का मौका बहुत कम मिलता है. स्क्रिप्ट सुनने के पहले पल से ही, मुझे इस फिल्म के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी का अहसास हुआ और मैंने पूरी सच्चाई, ईमानदारी और पूरे सम्मान के साथ इस प्रेरणादायक किरदार को निभाने की कोशिश की है.'

Satluj स्टारकास्ट

आपको बता दें कि, 'सतलुज' ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 3 जुलाई 2026 को लाइव की गई है. इसमें दिलजीत दोसांझ के अलावा, अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, शविंदर विक्की, गीतिका विद्या ओहल्याण अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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