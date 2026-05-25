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Diljit Dosanjh को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रात इतने बजे होगा धमाका! क्या है 5 जून से कनेक्शन?

Diljit Dosanjh को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली और खौफनाक खबर सामने आई है. एक्टर और सिंगर के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, लेकिन ये धमाका जिस दिन होगा अब उसका दिलजीत से खास कनेक्शन निकल आय है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 25, 2026 1:40 PM IST
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दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी

Diljit Dosanjh Received Bomb Threat: ग्लोबल स्टार और पंजाबी रॉकस्टार दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) इन दिनों किसी न किसी वजह से चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच एक्टर और सिंगर को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली और खौफनाक खबर सामने आई है, जिसने न सिर्फ उनके फैंस बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं. हमेशा अपनी जादुई आवाज और जिंदादिली से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले दिलजीत के लुधियाना वाले घर को बम से उड़ाने की धमकी (Diljit Dosanjh Received Bomb Threat) मिली है. जैसे ही खबर सामने आई फैंस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मच गया. इसमें धमकी में एक्टर के घर को उड़ाने की जो तारीख दी गई है, वो अब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है.

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किस समय होगा दिलजीत दोसांझ के घर धमाका!

पंजाब की सुरक्षा एजेंसियों के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब 25 मई 2026, सोमवार की सुबह लुधियाना नगर निगम कमिश्नर की सरकारी ईमेल आईडी पर एक धमकी भरा मेल आया. जिसमें लिखा था कि, 'लुधियाना की मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर के घर को दोपहर 1:11 बम से उड़ा दिया जाएगा, जबकि रात 9:11 पर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के लुधियाना वाले घर पर अटैक होगा.' इमेल में ये भी साफ किया गया है कि, जो भी व्यक्ति दिलजीत दोसांझ की हेल्प करेगा उसे भी निशाना बनाया जाएगा. बता दें कि, ये धमकी भरा मेल खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा गया है.

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क्या है दिलजीत दोसांझ का 5 जून से कनेक्शन?

दरअसल, लुधियाना की मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर और दिलजीत दोसांझ के घर बम ब्लास्ट वाली धमकी वाले मेल में साल 1984 में हुए सिख दंगों का भी जिक्र किया गया है. मेल में दावा किया गया कि, 6 जून तक सिलसिलेवार बम धमाकों के जरिए कई जगहों को निशाना बनाया जाएगा. मेल में कुए गए इन दावों के बीच अब सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि, दिलजीत दोसांझ अक्सर 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' और पंजाब की संस्कृति से जुड़े मामलों पर बोलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये धमकी भरा मेल आया है.

हरकत में आईं सुरक्षा एजेंसियां

जैसे ही ये मेल सामने आया है वैसे ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं और इस मेल की सत्यता की जांच कर रही हैं और साथ ही साथ एहतियातन नगर निगम के दफ्तरों को खाली कराया और पूरे परिसर में सर्च अभियाना चलाया जा रहा है. वहीं सूचना मिलते ही पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और साइबर सेल तुरंत एक्टिव हो गईं और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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