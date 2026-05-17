ब्राह्मण टिप्पणी मामले में डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश

ब्राह्मण समाज पर विवादित टिप्पणी करके फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप बुरी तरह कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. सूरत कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कश्यप के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है.

अनुराग कश्यप की बढ़ी मुश्किलें

अपनी लीक से हटकर बनी फिल्मों के लिए मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप इस बार अपनी किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि अपने बेबाक और तीखे सोशल मीडिया कमेंट्स के कारण बड़ी मुसीबत में आ गए हैं. पिछले साल ब्राह्मण समुदाय को लेकर किया गया उनका एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट अब उनके गले की फांस बन चुका है. गुजरात की सूरत जिला अदालत ने इस मामले पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए. कोर्ट के इस आदेश के बाद कश्यप की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं.

आखिर क्या था पूरा मामला

इस पूरे विवाद की जड़ पिछले साल सोशल मीडिया पर हुए एक डिजिटल झगड़े से जुड़ी है. हुआ कुछ यूं था कि वकील कमलेश रावल ने अनुराग कश्यप के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया. शिकायत में कहा गया कि 19 मार्च को कश्यप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक बेहद ही विवादित पोस्ट शेयर की थी.

विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब 'आदित्य दत्ता' नाम के एक एक्स (ट्विटर) यूजर ने अनुराग को वह पोस्ट डिलीट करने की सलाह दी. लेकिन, अनुराग कश्यप यूजर की बात मानने या पोस्ट हटाने के बजाय और ज्यादा आक्रामक रुख अपना लिया. उन्होंने बेहद तीखे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दोबारा पोस्ट डाल दी और लिखा ‘ब्राह्मण ने मेरा क्या उखाड़ लिया.’ बस, उनका यही अहंकार और यह लाइन समाज के एक बड़े वर्ग को चुभ गई, जिसके बाद यह पूरा मामला सीधे कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया.

कोर्ट की अनदेखी पड़ी भारी

कानूनी पचड़े में अनुराग की नाव तब और ज्यादा डूबने लगी जब उन्होंने अदालत की चेतावनियों को बिल्कुल हल्के में ले लिया. सूरत कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें समन भेजकर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का साफ-साफ आदेश दिया था. लेकिन अनुराग तय तारीख पर अदालत के सामने हाजिर नहीं हुए.

कश्यप की इसी लापरवाही और कोर्ट को नजरअंदाज करने वाले रवैये पर जज साहब का पारा चढ़ गया. कोर्ट ने इस बार कोई ढिलाई न बरतते हुए सीधे पुलिस को केस दर्ज करने का फरमान सुना दिया. कानूनी जानकारों की मानें तो कोर्ट के इस कड़े स्टैंड के बाद अब अनुराग कश्यप के पास बचने का कोई शॉर्टकट नहीं बचा है. उन्हें हर हाल में सूरत कोर्ट के चक्कर काटने ही पड़ेंगे और अपनी इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर सफाई देनी होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.