दिशा पाटनी और बहन खुशबू के एज गैप को लेकर सोशल मीडिया पर मचा हंगामा! जानें क्या है माजरा?...

Disha Patani And Khushboo Patani Age Gap: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी और उनकी बहन खुशबू पाटनी का एज गैप सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी (Disha Patani) और एक्स आर्मी ऑफिसर उनकी बड़ी बहन खुशबू पाटनी (Khushboo Patani) इस समय सोशल मीडिया पर चर्ची में बनी हुई हैं. इसके पीछ दोनों बहन का एज गैप है और लोग इसको लेकर कंफ्यूज हैं. दरअसल, इंटरनेट पर जानकारी के मुताबिक, दिशा पाटनी और उनकी बड़ी बहन खुशबू पाटनी की उम्र में सिर्फ 203 का अंतर है. इसके बाद लोगों को मुद्दा मिल गया है कि ये कैसे संभव है कि दोनों बहनों के बीच सिर्फ 6-7 महीने का अंतर है और पोस्ट करने लगे. आइए जानते हैं दिशा पाटनी और खुशबू पाटनी को लेकर लोग क्या लिख रहे हैं.

दिशा पाटनी और खुशबू पाटनी को लेकर आए ये कमेंट

दिशा पाटनी और खुशबू पाटनी की गूगल प्रोफाइल के मुताबिक दोनों की उम्र में 203 का अंतर है. दिशा पाटनी का जन्म साल 1992 में 13 जून को हुआ था. वहीं, उनकी बड़ी बहन खुशबू का जन्म साल 1991 में 23 नवंबर को हुआ था. इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों का एज गैप सिर्फ 203 है, जो 6-7 महीने के बीच में पड़ता है. इसके बाद तो लोगों को डिबेट करने का मौका मिल गया और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगी. एक्स पर वेदिका नाम की एक यूजर ने लिखा है, 'क्या ये संभव है कि पाटनी सिस्टर्स का जन्म 203 के दिनों पर हुआ था?' इस पोस्ट पर लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा है, 'दूसरी लड़की प्री-मैच्योर हो सकती है.' एक यूजर ने लिखा है, 'फेक बर्थडे हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'ये तो एज फ्रॉड जैसा लग रहा है.' एक यूजर ने लिखा है,' सरोगेसी से हो सकता है.'

दिशा पाटनी की बहन हैं एक्स आर्मी ऑफिसर

दिशा पाटनी फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं और जल्द ही फिल्म 'ओ रोमियो' में काम करती नजर आएंगी. 13 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म में शाहिद कपूर लीड रोल में हैं. दिशा पाटनी ने कई मूवीज में काम किया है और अपनी एक्टिंग के साथ ही ग्लैमरस अंदाज से लोगों का ध्यान खींचा है. वहीं, दिशा पाटनी की बड़ी बहन खुशबू पाटनी एक्स आर्मी ऑफिसर हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली खुशबू पाटनी वेलनेस कोच के तौर पर काम कर रही हैं और अपने वर्कआउट वीडियोज और फोटोज शेयर करती रहती हैं. इसके अलावा वह सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

