  • दिशा पाटनी और तलविंदर का रिश्ता हुआ कंफर्म? लोलापालूजा में हाथ में हाथ डालकर रोमांटिक अंदाज में आए न...

दिशा पाटनी और तलविंदर का रिश्ता हुआ कंफर्म? लोलापालूजा में हाथ में हाथ डालकर रोमांटिक अंदाज में आए नजर

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी और पंजाबी सिंगर तलविंदर एक इवेंट पार्टी में हाथ में हाथ डालकर एक साथ नजर आएं हैं. दोनों की जोड़ी और केमेस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आ रही है. इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 26, 2026 2:16 PM IST

दिशा पाटनी और तलविंदर का रिश्ता हुआ कंफर्म? लोलापालूजा में हाथ में हाथ डालकर रोमांटिक अंदाज में आए नजर

बॉलीवुड की गलियारों में काफी समय से चल रही एक 'मिस्ट्री' से आखिरकार पर्दा उठ गया है. एक्ट्रेस दिशा पटानी और मशहूर पंजाबी गायक तलविंदर सिंह ने अपने रिश्ते को लेकर लग रही अटकलों पर आधिकारिक मुहर लगा दी है. मुंबई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक फेस्टिवल 'लोलापालूजा इंडिया' (Lollapalooza India) के दौरान दोनों को खुलेआम हाथ में हाथ डाले देखा गया. कैमरों की नजरों से बचने के बजाय, इस जोड़े ने जिस अंदाज में एंट्री मारी, उसने प्रशंसकों को साफ कर दिया कि अब यह रिश्ता 'सीक्रेट' नहीं रह गया है.

कैमरों के सामने हुआ प्यार

मुंबई के इस बड़े इवेंट में दिशा और तलविंदर का एक साथ आना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. वायरल वीडियो में दोनों काफी नॉर्मल नजर आ रहे थे और इवेंट खत्म होने के बाद उन्हें एक ही कार में जाते हुए भी देखा गया. खास बात यह थी कि इस बार उन्होंने मीडिया या पैपराजी से छिपने की कोई कोशिश नहीं की. इससे पहले, उदयपुर में नूपुर सनोन और स्टेबिन बेन की शादी के दौरान भी दोनों साथ थे, लेकिन तब उन्होंने जानबूझकर दूरी बनाए रखी थी. उस समय दिशा, मौनी रॉय के पति के साथ और तलविंदर, मौनी रॉय के साथ चलते दिखे थे ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके. लेकिन लोलापालूजा में उनकी केमिस्ट्री ने सब कुछ जगजाहिर कर दिया.

कौन हैं तलविंदर सिंह?

पंजाबी संगीत की दुनिया में तलविंदर (Talwiinder) एक बड़ा नाम बन चुके हैं. नवंबर 1997 में पंजाब के तरन तारन में जन्मे तलविंदर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पले-बढ़े हैं. वे अपने गानों में हिप-हॉप, आर एंड बी और सिंथ-पॉप का पंजाबी लोक संगीत के साथ शानदार कॉम्बिनेशन करते हैं. तलविंदर अक्सर चेहरे पर पेंट लगाकर परफॉर्म करते हैं. उनका मानना है कि यह उनके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने का एक तरीका है.

सोशल मीडिया पर लोग कर रहें कॉमेंट

जैसे ही इस कपल के वीडियो वायरल हुए, फैंस ने कमेंट सेक्शन में बधाईयां दी. एक यूजर ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा, "बहुत ही क्यूट जोड़ी है!" एक दूसरे यूजर ने तलविंदर के लिए पंजाबी स्टाइल में लिखा, "एक नंबर मेरे भाई।" हालांकि, कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए भी लिखा कि, "बस दिशा अपनी दिशा न बदलें और इस बार शादी तक बात पहुंचे." दिशा पटानी का नाम लंबे समय तक एक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ जुड़ा रहा था, लेकिन ब्रेकअप के बाद अब वे तलविंदर के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती दिख रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

