Disha Patani की सौतन का टैग मिलते ही चिढ़ी Talwinder की एक्स Soni Kaur, कुछ इस अंदाज में झाड़ा पल्ला...

Soni Kaur on Dating with Talwiinder: दिशा पाटनी और तलविंदर के अफेयर की खबरें सामने आते ही जानीमानी मॉडल सोनी कौर सुर्खियों में आ गई थीं. दावा किया गया था कि सोनी तलविंदर की एक्स हैं. अब सोनी कौर ने इस बारे में बात की है.

इस समय बॉलीवुड की जानीमानी अदाकारा दिशा पाटनी (Disha Patani ) अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में खबर आई थी कि दिशा पाटी जानेमाने सिंगर तलविंदर को डेट कर रही हैं. दिशा पाटनी और तलविंदर ने ये खबर अपने फैंस से बहुत छिपाने की कोशिश की, हालांकि वो कामयाब नहीं हो सके. अब सोशल मीडिया पर हर कोई दिशा पाटनी और तलविंदर के बारे में ही बात कर रहा है. लोगों ने मौका मिलते ही तलविंदर (Talwiinder) की पर्सनल लाइफ को भी खंगाल डाला है. बीते ही दिन तलविंदर की एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीरें वायरल हो रही थीं. दावा किया जा रहा था कि तलविंदर जानीमानी मॉडल सोनी कौर को डेट कर चुके हैं. ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई थी. इसी बीच सोनी कौर ने अपने और तलविंदर के रिश्ते के बारे में बात करके सबको चौंका दिया है.

सोनी कौर ने सुनाई खरीखोटी

सोनी कौर ने लिखा, मैं यहां पर किसी के बारे में बात करने नहीं आई हूं. अब वो समय आ चुका है तब लोग इंटीमेसी को इज्जत की नजर से नहीं देखते. इसे कैजुअली नहीं लिया जाता. मैं किसी को पर्सनल लेवल पर नहीं जानती हूं. सोशल गैदरिंग के दौरान मेरी एक बार बस मुलाकात हुई है, ऐसे में इस बात को ऐसे बढ़ाना अच्छी बात नहीं है. इस तरह की चीजों को अटेंशन नहीं देना चाहिए. मैंने 15 साल लगाए हैं अपना करियर बनाने में और मेरी भी एक इज्जत है. मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं कि लोग मेरा किसी के साथ नाम जोड़ रहे हैं. तलविंदर के साथ मेरा नाम जोड़ना बंद करें. मैं एक मुलाकात के अलावा तलविंदर को नहीं जानती.

कौन है सोनी कौर?

बता दें कि बीते दिन से ही सोनी कौर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. आपको बता दें कि सोनी कौर बीते 15 साल से मॉडलिंग कर रही हैं. सोनी कौर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं. सोनी कौर बहुत स्टाइलिश हैं. अक्सर सोनी कौर सोशल मीडिया पर शानदार तस्वीरें शेयर करती हैं. हालांकि सोनी कौर की पोस्ट से साफ पता चल रहा है कि तलविंदर के साथ उनका नाम जोड़ा जाना उनको पसंद नहीं आ रहा है. यही वजह है जो सोनी कौर ने जमाने के सामने खुलकर बयान दे बैठीं. अब सोनी कौर का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं दिशा पाटनी और तलविंदर को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है. अब तो तलविंदर की असली शक्ल भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

