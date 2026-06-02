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Katrina Kaif या Disha Patani, अमीरी में किसका है 'ऊंचा लंबा कद'? जानें दोनों एक्ट्रेस की नेटवर्थ

Katrina Kaif And Disha Patani Net Worth: गाने 'ऊंचा लंबा कद' में कटरीना कैफ ने काम किया था. अब इस गाने के नए वर्जन में दिशा पाटनी नजर आ रही हैं. आइए दोनों एक्ट्रेस की नेटवर्थ जानते हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 2, 2026 7:39 PM IST
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कटरीना कैफ और दिशा पाटनी में कौन ज्यादा अमीर है.

मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. ये फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म में अक्षय कुमार और दिशा पाटनी (Disha Patani) समेत कई सितारे नजर आने वाले हैं. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का गाना 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' हाल ही में रिलीज किया गया है. बताते चलें कि ये गाना साल 2007 में आई अक्षय कुमार और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) की फिल्म 'वेलकम' के गाने 'ऊंचा लंबा कद' का नया वर्जन है. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का गाना 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' का रिलीज होने के बाद लोग कटरीना कैफ को मिस कर रहे हैं. यहां तक कि गाने के नए वर्जन के लास्ट में अक्षय कुमार भी कटरीना कैफ को मिस करने की बात कहते हैं. आइए जानते हैं कि कटरीना कैफ और दिशा पाटनी में कौन ज्यादा अमीर है?

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कटरीना कैफ और दिशा पाटनी में कौन ज्यादा अमीर?

एक्ट्रेस कटरीना कैफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बीते 23 साल से ज्यादा समय से एक्टिव हैं. उन्होंने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक कई मूवीज में काम किया है. कटरीना कैफ की फिल्म को काफी पसंद किया जाता है. वह एक फिल्म के लिए 15-20 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. इसके अलावा वह अलग-अलग माध्यमों से कमाई करती हैं. रिपोर्ट्स में कटरीना कैफ की नेटवर्थ 263 करोड़ रुपये बताई जाती है. एक्ट्रेस दिशा पाटनी के करियर पर नजर डालें तो वह 11 साल से सिनेमा के गलियारों में काम कर रही हैं. उन्होंने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया और अपनी खास पहचान बनाई है. दिशा पाटनी एक फिल्म के लिए 5-7 करोड़ रुपये लेती हैं. उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट से भी इनकम होती है. रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि दिशा पाटनी 75 करोड़ रुपये की मालकिन है. इस तरह से देखा जाए तो कटरीना कैफ अमीरी के मामले में दिशा पाटनी से आगे हैं.

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कटरीना कैफ और दिशा पाटनी के गानों के व्यूज

कटरीना कैफ और दिशा पाटनी के गानों की तुलना की जाए तो फिल्म 'वेलकम' के गाने 'ऊंचा लंबा कद' को 155 मिलियन व्यूज मिले थे. वहीं, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के गाने 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' को एक दिन 12 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. बताते चलें कि अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में कई स्टार्स नजर आने वाले हैं. अक्षय कुमार और दिशा पाटनी के अलावा रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नाडिंस, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, आफताब शिवदासानी, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, जैकी श्रॉफ, उर्वशी रौतेला, फरीदा जलाल जैसे सितारे काम करते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

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शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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