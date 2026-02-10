'उनका इस्तेमाल हो रहा...', Salman Khan के करीबी दोस्त ने Divya Bharti पर किया शॉकिंग खुलासा, मौत के 33 साल बाद...

Raju Shrestha On Divya Bharti: दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती की जिंदगी पर अब तक कई सारे खुलासे हुए हैं और अब उनके एक करीबी दोस्त ने नया खुलासा किया है. राजू श्रेष्ठ ने दिव्या की जिंदगी पर खुलकर बात की है.

Raju Shrestha On Divya Bharti: बॉलीवुड की सुपरहिट एक्ट्रेस रह चुकी दिव्या भारती की जिंदगी किसी राज से कम नहीं. वह जब इंडस्ट्री में आईं तो हर किसी की फेवरेट बन गईं और कम समय में ही उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना लिया. दिव्या भारती 1992 में हिंदी फिल्मों में आईं और साल 1993 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. अब तक दिव्या भारती की जिंदगी पर कई शॉकिंग खुलासे हुए हैं और अब एक्टर राजू श्रेष्ठ ने दिवंगत एक्ट्रेस की निजी जिंदगी पर शॉकिंग खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि कैसे लोग उनका फायदा उठा रहे थे.

दिव्या भारती की जिंदगी पर शॉकिंग खुलासा

बॉलीवुड इंडस्ट्री में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मशहूर हुए राजू श्रेष्ठ (Raju Shrestha) यानी राजू मास्टर ने सिद्धार्थ कन्नन को खास इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने दिव्या भारती (Divya Bharti) की जिंदगी पर खुलकर बात की. राजू दिव्या भारती के करीबी दोस्तों में से एक रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने एक्ट्रेस की मौत के लगभग 33 साल बाद उनकी निजी जिंदगी से पर्दा उठाया है. राजू ने सिद्धार्थ कन्नन ने कहा, 'उन्होंने कई बातें बताई और कुछ उदाहरण भी दिए थे. वह अपनी जिंदगी में अकेली और दुखी थीं. आज के समय में नाम लेकर विवाद खड़ा करना सही नहीं है लेकिन वह अपने करियर में काफी खुश थीं लेकिन पर्सनल लाइफ से नहीं.'

दिव्या भारती के करीबी दोस्ता का बड़ा खुलासा

मास्टर राजू ने सिद्धार्थ कन्नन को बताया कि वह इंडस्ट्री में सिर्फ दो एक्ट्रेसेस के ज्यादा करीब रहे हैं जिसमें पहली दिव्या भारती थीं और दूसरी पूजा भट्ट. उन्होंने कहा, 'ये दोनों एक्ट्रेस दयालू नेचर की थीं और बिल्कुल भी फिल्मी नहीं थीं. मैंने दिव्या के साथ बहुत समय बिताया और हम कई बार साथ में डिस्कों और बार गए थे. सलमान खान की तरह दिव्या मेरी करीबी दोस्त थीं. हम घंटों तक बातें करते थे.'

दिव्या भारती की कैसी थी शादीशुदा जिंदगी? दोस्त का किया खुलासा

इसके आगे मास्टर राजू ने एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के बारे में बात की. उन्होंने दिव्या के मन की बात बताने की कोशिश की और कहा, 'उन्हें ऐसा महसूस होनो लगा था कि जैसे उनका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. दिव्या को लगता था कि वह कमा रही हैं और काम कर रही हैं इसलिए लोग उनके ही पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. वह इस बात से काफी दुखी हुआ करती थीं.' दिव्या भारती ने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से शादी की. इस बारे में मास्टर राजू ने कहा, 'शादी और लाइफपार्टनर को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव थीं. वह खुश और शांत थी और अपनी लाइफ को अच्छे से चलते देख रही थीं. उनकी जिंदगी को वो हिस्सा बहुत अच्छा था.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

