दिव्या दत्ता संग रोमांटिक सीन करने से पहले नर्वस हो गया था ये एक्टर, फिर ऐसे बनी बात, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Divya Dutta Romantic Scene In Movie: दिव्या दत्ता ने बड़े पर्दे पर रोमांटिक सीन करने में कभी परहेज नहीं किया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि एक फिल्म के दौरान उनके साथ रोमांटिक सीन करने में उनका को-स्टार घबरा गया था.

पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्या दत्ता (Divya Dutta) इन दिनों अपनी वेब सीरीज 'चिरैया' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. जियो हॉटस्टार की इस वेब सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है. वेब सीरीज की कहानी और दिव्या दत्ता की एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है. इसी बीच दिव्या दत्ता से जुड़ा एक दिलचस्प बताते हैं, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया. एक्ट्रेस ने बताया था कि उनकी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर को उनके साथ इंटीमेट सीन करना था लेकिन वह नर्वस हो गया था. इस एक्टर को इंटीमेट सीन करने के लिए समझाना पड़ा था. आइए जानते हैं कि ये एक्टर कौन है और किस फिल्म का ये किस्सा है.

दिव्या दत्ता और इरफान खान ने फिल्म 'हिस' में किया काम

दिव्या दत्ता ने साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'हिस' में काम किया था. इस फिल्म में उनके साथ मल्लिका शेरावत और इरफान खान भी नजर आए थे. इस फिल्म में इरफान खान को दिव्या दत्ता के साथ इंटीमेट सीन करना था लेकिन वह इससे पहले नर्वस हो गए थे. दिव्या दत्ता ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में इस किस्से के बारे में बताया है. एक्ट्रेस से पूछा गया कि उनके साथ इंटीमेट सीन करने में इरफान खान घबरा गए थे? दिव्या दत्ता ने बताया, उनके और इरफान खान एक इंटीमेट सीन शूट होना था और ये इमोशनल भी था. इस सीन को करने से पहले वह घबरा रही थीं कि कैसे हो पाएगा. तभी उन्होंने सोचा कि इस बारे में इरफान खान से बात करनी चाहिए. उन्होंने इरफान खान को सेट पर खोजना शुरू किया तो पता चला कि वह उनसे ज्यादा नर्वस हैं और छत पर बैठे हैं और डायरेक्टर उन्हें समझा रही हैं.

दिव्या दत्ता ने बताया- इरफान खान थे शर्मीले

दिव्या दत्ता ने आगे बताया, वह इरफान खान के पास गईं और समझाया ये सीन अच्छे से हो जाएगा. दिव्या दत्ता से पूछा गया कि इरफान खान उनके साथ सीन करने से नर्वस थे या सीन करने से नर्वस थे? एक्ट्रेस ने बताया, इस सवाल का जवाब देना तो कठिन है. वह और इरफान खान अच्छे दोस्त थे. इरफान खान काफी शर्मीले स्वभाव के थे और इस कारण से नर्वस थे. बताते चलें कि इरफान खान का साल 2020 में 53 साल की उम्र में निधन हो गया था. इरफान खान कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more