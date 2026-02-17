ENG हिन्दी
Movies: रोमांस से रूह कंपा देने वाली कहानी तक, इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये 3 फिल्में; कौन जीतेगा आपका दिल?

Bollywood Movies: क्या आप भी फिल्मों के शौकीन हैं? अगर हां...तो फरवरी का ये हफ्ता काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि सिनेमाघरों में इस फ्राइडे 3 जबरदस्त फिल्में रिलीज हो रही है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 17, 2026 6:16 PM IST

इस हफ्ते रिलीज हो रही हैं ये 3 फिल्में

February releasing Movies: फरवरी का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और इस बार सिनेमाघरों में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है. क्योंकि इस शुक्रवार सिनेमाघरों का पर्दा तीन बिल्कुल अलग दुनियाओं की सैर कराने वाला है. 'दो दीवाने सहर में' के रोमांस से लेकर 'अस्सी' के खौफनाक सच तक...यह हफ्ता मनोरंजन के हर रंग को अपने साथ समेटे हुए है. तो चलिए जानते हैं इस रेस में कौन-कौन सी फिल्मों का नाम शामिल है और कौन दर्शकों के दिल पर राज कर सकता है.

कौन-कौन सी फिल्में रिलीज हो रही हैं?

रवि उदयवर के डायरेक्शन में बनी सिद्धांत चतुर्वेद (Siddhant Chaturvedi) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) स्टार 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein) एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक ऐसे कपल की कहानी को दिखाया जाएगा जो खुद में तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनकी लव स्टोरी कमाल की है. फिल्म में एक को बोलने में दिक्कत है, तो दूसरी दुनिया बदलने का जज्बा रखती है. ये लव स्टोरी काफी इंटेंस और रोमांटिक होने वाली है. अगर आप लव ड्रामा फिल्म के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. जी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म 20 फरवरी 2026 को रिलीज होगी.

महिलाओं के हक लड़ती नजर आएंगी तापसी पन्नू

अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'अस्सी' (Assi) एक कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें तापसी पन्नू (Taapsee Pannu), कनी कुसरुति (Kani Kusruti), रेवती और कुमुद मिश्रा जैसे बड़े किरदार नजर आएंगे. इस मूवी की कहानी देश-दुनिया में बढ़ते रेप के मामलों जैसे गंभीर मुद्दे को उठाती है. फिल्म में तापसी एक वकील के किरदार में महिलाओं के हक और दोषियों को सजा दिलाने के लिए लड़ती नजर आएंगी. जबरदस्त कहानी और कलाकारों से सजी फिल्म 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

सिनेमाघरों में दिखेगी वीर गाथा

इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट में ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'वीर मुरारबाजी: द बैटल ऑफ पुरंदर' (Veer Murarbaji: The Battle of Purandar) का नाम भी शामिल है. अजय आरेकर और अनिरुद्ध आरेकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अंकित मोहन (Ankit Mohan), सौरभ राज जैन (Sourabh Raaj Jain), संतोष जुवेकर, तनीषा, अरुण गोविल समेत कई सितारे नजर आएंगे.

इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे वीर मुरारबाजी देशपांडे ने अपने 70 जांबाज मराठा सैनिकों के साथ दिलेर खान का डटकर मुकाबला किया था. ये फिल्म 19 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

