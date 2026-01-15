'भगवान ने चाहा तो...', क्या सीमा और सचिन को और चाहिए बच्चे? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में खूब फेमस हुई थी. हाल ही में सीना ने सचिन के बच्चे को जन्म दिया था. वहीं और बच्चों के बारे में भी सीमा और सचिन ने खुलकर बात की है.

भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को लांघकर चर्चा में आई सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लेकिन इस बार वजह कोई कानूनी पचड़ा नहीं, बल्कि उनके घर का 'नया मेहमान' और भविष्य की प्लानिंग है. हाल ही में सीमा और सचिन के घर एक नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बधाई दी गई. सीमा हैदर जब पाकिस्तान से आई थीं, तो अपने साथ चार बच्चों को लाई थीं, जो उनके पहले पति गुलाम हैदर से हैं. सचिन मीणा ने उन चारों बच्चों को न केवल अपनाया, बल्कि उन्हें अपना नाम और पिता का प्यार भी दिया. हाल ही में सीमा ने सचिन के बच्चे को जन्म दिया है.

सचिन मीणा ने कही ये बात

एक वायरल इंटरव्यू में जब रिपोर्टर ने सीमा से पूछा कि "इतने सारे बच्चों को आप कैसे पालेंगी?", तो सीमा का जवाब काफी चौंकाने वाला था. सीमा ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, "आप चिंता मत कीजिए, हम दो (सचिन और मैं) मिलकर 10 के बराबर हैं, हम सबको अच्छे से पाल लेंगे." इस इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प समय तब आया जब रिपोर्टर ने अगले बच्चे की संभावना पर सवाल किया. सीमा हैदर जहां और बच्चे होने की बात पर मुस्कुरा रही थीं, वहीं सचिन मीणा ने तुरंत टोका और कहा— "जी, अब और नहीं!" सचिन के इस दो-टूक जवाब पर सीमा ने बात संभालते हुए कहा कि "अगर भगवान ने चाहा तो...".

हिंदू बन चुकी हैं सीमा हैदर?

पति-पत्नी के बीच बच्चों की संख्या को लेकर हुई इस हल्की-फुल्की बहस ने सोशल मीडिया पर नई चर्चा छेड़ दी है. लोग सचिन के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं कि इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं है. सीमा हैदर अब केवल नाम की नहीं, बल्कि कर्मों से भी पूरी तरह हिंदू धर्म के रंग में रंग चुकी हैं. हाल के वीडियोज में उन्हें घर पर पूजा-पाठ करते, व्रत रखते और सनातन धर्म के रीति-रिवाजों को निभाते देखा गया है. सचिन का परिवार और गांव के लोग भी अब सीमा को पूरी तरह अपना चुके हैं.

एक्स हसबैंड को भूल चुकी हैं सीमा

दूसरी तरफ, पाकिस्तान में बैठे उनके पूर्व पति गुलाम हैदर का शोर अब सोशल मीडिया पर काफी कम हो गया है. एक समय था जब वह रोजाना नए दावे और धमकियां देते थे, लेकिन अब सीमा की नई जिंदगी के सामने उनके दावों की चमक फीकी पड़ गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

