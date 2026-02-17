Don 3 Controversy: रणवीर सिंह और एक्सेल एंटरटेनमेंट में छिड़ी जंग होगी खत्म? Aamir Khan बने 'शांतिदूत'!

Don 3 Controversy: रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच फिल्म 'डॉन 3' को लेकर शुरू हुआ विवाद अब गहराता नजर आ रहा है. इसी बीच अब खबर आ रही है कि, दोनों की इस लड़ाई को आमिर खान ने खत्म करने की कोशिश की.

Don 3 Controversy: एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी 'डॉन' की तीसरी किस्त 'डॉन 3' (Don 3) पिछले कुछ दिनों से विवाद को लेकर चर्चा में बनी हुई है. इसमें रणवीर सिंह (Ranveer Singh) बतौर लीड हीरो नजर आने वाले थे, लेकिन बीच में खबर आई कि एक्टर ने 'क्रिएटिव डिफरेंस' की वजह से फिल्म छोड़ दी है. जिसके बाद फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच तना-तनी हो गई और अब ये विवाद विवाद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. एक्सेल एंटरटेनमेंट का कहना है कि, रणवीर के फिल्म छोड़ने से उन्हें 40 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है. जिसकी वजह से ये विवाद अब पैसों तक जा पहुंचा है. वहीं, अब कहा जा रहा है कि, दोनों सितारों के बीच इस तनाव को कम करने के लिए आमिर खान (Aami Khan) बीच में आएं हैं.

बीच-बचाव करने मैदान में उतरे आमिर खान?

रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच बढ़ती टेंशन के बीच हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि, आमिर खान अब 'डॉन 3' के इस विवाद को सुलझाने के लिए पीसमेकर की भूमिका निभा रहे हैं. कुछ दिन पहले ही मुंबई में आमिर खान के घर के बाहर बॉलीवुड के कई बड़े प्रोड्यूसर्स को देखा गया था. जिनमें करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला, एकता कपूर, एक्सेल एंटरटेनमेंट के रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर, जोया अख्तर और जी एंटरटेनमेंट के पुनीत गोयनका जैसे दिग्गज शामिल थे.

क्या हुई मीटिंग में बात?

सूत्रों के मुताबिक, यह मीटिंग एक बड़े सुपरस्टार और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए बुलाई गई थी. जिस तरह से रणवीर सिंह और फरहान के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि आमिर के घर हुई यह मुलाकात इसी झगड़े को सुलझाने की एक कोशिश थी. चर्चा यह भी है कि प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इस मामले में दखल दिया है ताकि दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया जा सके.

टूट गई पुरानी दोस्ती?

हैरानी की बात यह है कि, इस झगड़े के बीच फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. ये दोनों कभी बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे और साल 2015 में फिल्म 'दिल धड़कने दो' में साथ काम भी कर चुके हैं. फिलहाल, रणवीर सिंह या एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है.

