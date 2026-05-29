जलती आग से खेलेंगे Salman Khan? कर ली Ranveer Singh और Farhan Akhtar से पंगा लेने की तैयारी

Salman Khan to mediate Ranveer Singh Farhan Akhtar: खबर आ रही है कि डॉन 3 को लेकर चल रहे विवाद में अब सलमान का की एंट्री हो चुकी है. फैंस का भी ये कहना है कि अब सलमान खान ही इस फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के झगड़े को सुलझा सकते हैं.

जलती आग से खेलेंगे Salman Khan?

Salman Khan to mediate Ranveer Singh Farhan Akhtar: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) के बीच झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' (FWICE) ने रणवीर सिंह को बैन कर दिया था. हंगामा होते ही FWICE ने पलटी मारी. बयान देकर FWICE ने सफाई देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया. FWICE ने दावा किया कि वो किसी भी कलाकार को काम करने से नहीं रोक सकते. FWICE का ये बयान सामने आने के बाद भी ये विवाद ठंडा नहीं पड़ा है. लोग लगातार डॉन 3, फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बारे में बात कर रहे हैं. इसी बीच फरहान अख्तर और रणवीर सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो फरहान अख्तर और रणवीर सिंह का झगड़ा अब सलमान खान सुलझाने वाले हैं. सूत्रों की मानें तो सलमान खान ने फरहान अख्तर और रणवीर सिंह से बात करने की कोशिश की है.

सलमान खान को लेकर आई बड़ी खबर

खुद सलमान खान ने फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच के झगड़े को सुना है. जिसके बाद सलमान खान ने फरहान अख्तर और रणवीर सिंह को नसीहत दी. सलमान खान ने फरहान अख्तर और रणवीर सिंह से कहा कि काम के दौरान मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है. ऐसे में फरहान अख्तर और रणवीर सिंह को ये झगड़ा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए. सलमान खान का कहना है कि फरहान अख्तर और रणवीर सिंह को प्रोफेशनली इस मामले को सुलझाना चाहिए.

क्या खत्म होगा डॉन 3 को लेकर शुरू हुआ झगड़ा?

सोशल मीडिया पर मचे हंगामे को देखकर फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के फैंस भी परेशान हो चुके हैं. फैंस को लग रहा है कि फरहान अख्तर और रणवीर सिंह का झगड़ा इतनी आसानी से भी नहीं खत्म होने वाला है. सलमान खान के बारे में ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है.

सलमान खान को लेकर ये बात बोल रहे हैं फैंस

लोग कह रहे हैं कि सलमान खान खुद चार दिन पहले किसी पर गुस्सा कर रहे थे. अब वो लोगों से गुस्सा न करने की अपील कर रहे हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि सलमान खान का गुस्सा कितना खतरनाक है. गुस्से में सलमान खान कई लोगों के करियर तबाह कर चुके हैं. हालांकि बढ़ती उम्र ने सलमान खान को शांत रहना भी सिखा दिया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…