रणवीर सिंह के नए लुक को देख लोगों को आई 'तमराज किलविश' की याद, कहा- 'अंधेरा कायम रहे' Ranveer Singh Trolled For New Look: रणवीर सिंह अभी हाल ही में एयरपोर्ट पर अपने नए लुक में स्पॉट हुए। रणवीर सिंह अपने इस लुक को लेकर खूब ट्रोल हो रहे हैं।