फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से जुड़े एक बाद एक अपडेट्स सामने आ रहे हैं। पहले शाहरुख खान की जगह फिल्म में रणवीर सिंह ने एंट्री मारी, इसे जानने के बाद हर कोई हैरान हो गया था। अब फिल्म में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की एंट्री को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मेकर्स ने अभी हाल ही में फिल्म 'डॉन 3' में कियारा आडवाणी की एंट्री पक्की कर दी है। मेकर्स की तरफ से फिल्म का नया वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में कियारा आडवाणी के नाम की ऐलान किया है। कियारा आडवाणी की एंट्री पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं।

'डॉन 3' में धमाल मचाएंगी कियारा आडवाणी

रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'डॉन 3' से कियारा आडवाणी का नाम जोड़ा जा रहा था। अब इसको लेकर अधिकारिक खबर भी सामने आ गई है। कियारा आडवाणी की फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' में एंट्री पक्की हो गई है। इसको लेकर मेकर्स ने अभी हाल ही में एक वीडियो जारी कर ऐलान किया है। फिल्म में कियारा आडवाणी की एंट्री होने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब बातें हो रही हैं। कियारा आडवाणी की एंट्री की लेकर यूजर्स ट्विटर पर रिएक्शन देते हुए नजर आए। किसी ने कियारा आडवाणी की जमकर तारीफ तो कई एंट्री से हैरान भी नजर आए। Also Read - रणवीर सिंह के साथ डॉन 3 में रोमांस करेगी ये हसीना, मेकर्स आज खोलेंगे राज

यहां देखें कियारा आडवाणी का वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Excel Entertainment (@excelmovies)

So excited! We can't wait to see you and @RanveerOfficial onscreen together! ?❤️? #Don3 https://t.co/8ALKEI5dhS — Ranveer Movie FC (@RRKPKthemovie) February 20, 2024

कियारा आडवाणी पर यूजर्स ने दिया ये रिएक्शन

फिल्म 'डॉन 3' में कियारा आडवाणी की एंट्री होने के बाद इसको लेकर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। ट्विटर पर कई यूजर्स कियारा आडवाणी को इस रोल के बधाई देते हुए नजर आए। तो कई यूजर्स ने कहा देखना होगा कियारा आडवाणी फिल्म में क्या कमाल दिखा पाती हैं। फिल्म 'डॉन 3' में कियारा आडवाणी की एंट्री को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर के हमें जरूर बताएं। Also Read - 'डॉन 3' में हुई सारा अली खान की एंट्री? लेटेस्ट तस्वीरों से मिला हिंट